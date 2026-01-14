Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans dela soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 19 al 23 gennaio vedranno al centro delle trame Irene, che non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti di Johnny. In una storyline parallela Fulvio sarà sempre più deciso a lasciare il suo lavoro, ma poi qualcosa gli farà cambiare idea. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso: Irene gelosa?

Il legame tra Johnny e Barbara non lascia indifferente Irene, anche se la ragazza non vuole ammetterlo. Vedere il cugino di Delia accanto a Barbara le provoca fitte di gelosia sempre più difficili da celare.

Ma le sue preoccupazioni sono davvero fondate? Tutto sembra risolversi quando – poco dopo – Johnny le confessa che quel bacio che lei ha visto con Barbara era solo una messa in scena. In seguito il ragazzo ha modo di ascoltare non visto una conversazione tra Irene e Delia: le due parlano proprio di lui e quanto sente lo lascia sconvolto.

IPDS trame al 23 gennaio: Ettore salva il musicarello

Marina si prepara a fare la sua esperienza come commessa, e chiede consiglio a Landi. La Valli è determinata a entrare nel personaggio e – dopo aver indossato la divisa delle Veneri – inizia a servire i clienti del Paradiso. La presenza della donna finisce per dare una nuova ispirazione a Marcello, che vedendela nella sua nuova veste pensa a un’idea promozionale per l’azienda con cui collabora. Marina riesce a dimostrarsi una testimonial impeccabile, e per un attimo Il Paradiso si trasforma in un meraviglioso set.

Odile si schiera con Matteo, per cercare di risolvere un problema spinoso che rischia di compromettere il film. Il musicarello però non potrà essere salvato se qualcuno non interviene con un finanziamento, ed Ettore si rivolge a Umberto per cercare di salvare la situazione e sostenere Odile. Guarnieri accetta, e non solo finanzia il film, ma svela anche a Odile che l’idea del finanziamento è stata di Ettore.

Il Paradiso news: Fulvio lascia il lavoro?

Fulvio chiede scusa a Roberto per il suo comportamento, ma non fa un passo indietro sulla sua decisione: sempre più determinato a lasciare Il Paradiso e a rasserenare la figlia, finisce per raccontare a Caterina un’altra bugia su Mario.

Subito dopo Rinaldi si confida con Concetta, rivelandole il suo senso di disagio per aver mentito alla figlia. L’uomo ignora che proprio Caterina in quel momento stia organizzando una fuga segreta.

Quando poco dopo Fulvio scopre che la figlia è in procinto di partire per Roma, ha un malore. A quel punto la giovane rinuncia al suo viaggio (e a Mario) e decide di restare vicino al padre. Tutto questo porta Rinaldi a ripensare all’addio al lavoro.

Fulvio comunica a Roberto la sua decisione di rimanere al lavoro, mentre anche Marcello aspetta di tornare a far parte dello staff del grande magazzino.

IPDS, trame al 23 gennaio: il soufflè di Mimmo è un successo

Burgio fa ritorno a Napoli dopo la breve trasferta in Sicilia, visibilmente sereno per aver raggiunto un accordo con il padre.

Mimmo segue i consigli di Caterina: il suo soufflè è un successo e conquista tutti i clienti della caffetteria. Il suo piatto viene menzionato anche in un articolo, e nel locale tutti brindano al suo successo.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Uno?

Nel frattempo Enrico prosegue la sua collaborazione con lo studio del dottor Moretti: un’opportunità che lo porta a scoprire nuovi entusiasmanti aspetti della professione.

Sandra torna improvvisamente a Milano, e scopre che la nipote Irene ha passato il Natale con Cesare. La donna è curiosa e vuole conoscerlo. Proprio indagando sul giovane, la zia di Irene scopre un aspetto molto intimo della nipote.