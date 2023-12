Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 22 dicembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo. Riflettori puntati su Marta, che rientra a Milano a sorpresa e rivede Vittorio, e su Marcello, pronto a tutto per Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Marta si rivede con Vittorio

Le puntate Il Paradiso in onda dal 16 al 22 dicembre vedono il rientro a sorpresa di Marta a Milano. La Guarnieri – dopo aver scoperto che Matilde Frigerio frequenta Vittorio – decide di conoscere meglio Flora Gentile Ravasi.

Tancredi, pentito, racconta a Marta e Adelaide cosa è successo con Matilde. Le due donne sono sconvolte e Adelaide – pur riconoscendo che lui è dalla parte del torto – gli dice che nessuno scandalo coinvolgerà la sua famiglia.

Marta – per dare una svolta alla situazione – decide di aiutare Tancredi ma al tempo stesso fare in modo che Matilde si allontani da Vittorio. Ne parla con la Frigerio e le da un’idea. Seguendo il consiglio di Marta, Matilde decide di lasciare Vittorio e accettare il lavoro in Giappone. Questo nuovo colpo di scena lascia di stucco anche Tancredi.

Ben presto però la verità viene a galla, e Conti scopre che dietro la decisione di Matilde di lasciare la città c’è lo zampino di Marta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Marcello esulta

Per Marcello Barbieri è tempo di festeggiare. L’uomo può finalmente trascorrere del tempo con Adelaide di Sant’Erasmo dopo tanta lontananza. Tuttavia lo attende una doccia fredda: Adelaide non ha intenzione di impegnarsi con lui.

Il ritorno di Adelaide e la mancata proposta di nozze mandano Flora in paranoia, e la donna vuole rassicurazioni da Umberto. Marcello però non intende affatto arrendersi e organizza una sorpresa per Adelaide.

Spunta una misteriosa lettera nelle prossime puntate de Il Paradiso

Mentre Rosa ha difficoltà a trovare lavoro, Vittorio ha una nuova intuizione per garantirsi il successo dell’Atelier. L’iniziativa di Conti di regalare libri di seconda mano ai clienti rende tutti entusiasti. Tra le pagine di un vecchio volume Clara trova una misteriosa lettera e pensa che si tratti di un pensiero indirizzato a Gianlorenzo Botteri da parte di una ex fiamma. Maria – su richiesta di Clara – consegna così la misteriosa lettera a Botteri e riceve una reazione inaspettata da lui.

Il Paradiso spoiler, cos’altro accade?

Armando propone a Rosa di aiutare in magazzino durante il periodo natalizio e Irene è felice di poter contare su un aiuto per gestire tutto il lavoro, che è veramente tanto.

Maria fa un gesto molto dolce per Matteo, senza tuttavia prendersene il merito. Il ragazzo – colpito dal suo gesto – le prende un regalo per Natale, ma così facendo la confonde ancora di più. All’Atelier arriva un bambino che incanta tutti con il suo carattere focoso e il desiderio di comprare un regalo costoso alla mamma. Presto si scopre che il bambino misterioso è legato a Botteri.

Salvatore scopre che Elvira ha organizzato tutto il Natale insieme alla famiglia di Tullio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.