Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 16 al 20 marzo? Al centro delle trame troviamo Johnny, costretto a subire un duro colpo. Nelle vicende settimanali spazio anche all’inchiesta di Rosa sul campetto inquinato e su Ivana, la nuova cuoca del Gran Caffè. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Il Paradiso delle signore, trame al 20 marzo: Johnny costretto a suonare alle nozze di Irene?

Arriva il chiarimento tra Cesare e Irene, e la giovane inizia a immaginare un matrimonio da favola. Mentre la coppia si riavvicina, Johnny cerca di prendere le distanze dalla Cipriani. I suoi proponimenti però rischiano di crollare, quando Cesare gli chiede di suonare alle nozze.

Si tratta di un colpo molto duro per lui, che è ancora innamorato della ragazza. Il ragazzo decide di accettare, ma mentre il gran giorno si avvicina il suo umore peggiora, e decide di confidarsi con Barbara.

Il Paradiso delle signore spoiler: Ivana conquista Ciro, ma Concetta è perplessa

Ivana – la nuova cuoca del Gran Caffè – conquista Ciro con le sue preparazioni culinarie. Puglisi è ormai convinto delle abilità della donna in cucina, mentre la moglie Concetta è perplessa nel notare quanto lei si mostri intraprendente e piena di iniziative.

Poco dopo Mimmo rientra da Firenze, e riferisce a Concetta che il comportamento di Agata è insolitamente strano. Cosa sta succedendo alla giovane? Concetta appare allarmata dopo le parole di Mimmo e chiama la figlia per sapere cosa ci sia che non va. Le sue risposte però non la soddisfano, e così la donna decide di partire per Firenze con Ciro.

Nel frattempo l’offerta gastronomica del Gran Caffè (e una conoscenza di Ivana) fanno sì che un monsignore contatti Puglisi facendogli una proposta.

Umberto screditato nelle prossime puntate IPDS

Come hanno fatto i fratelli Marchesi a sapere del viaggio a Londra? Matteo non può fare a meno di chiederselo, e i suoi sospetti lo spingono a confidarsi con Umberto. Vorrebbe anche parlarne con Odile, ma viene fermato da Ettore. Guarnieri ascolta il ragazzo, anche se in questo momento ha problemi ben più grandi.

Il finanziamento concesso dalla Banca Guarnieri alla ditta Meneghini – risultata coinvolta nelle indagini sul campetto inquinato – rischia infatti di compromettere la sua reputazione, e Umberto chiede a Rosa di intervistarlo per poter chiarire la sua posizione.

La Camilli pubblica l’intervista e quell’articolo suscita perplessità in Odile, che intende fare di tutto per conoscere la verità sulla vicenda che riguarda suo zio. La figlia di Adelaide affronta quindi Matteo, che finisce per confessarle i suoi sentimenti. A quel punto la ragazza decide di parlare direttamente con Rosa. Intanto i fratelli Marchesi continuano a tramare per allontanarla sempre più da Guarnieri.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Il nuovo abito nude-look disegnato da Botteri suscita la perplessità delle Veneri. Delia dovrà modificarlo perché considerato troppo provocante, e l’ispirazione le arriva nel momento in cui Fulvio – per errore – rovina la biancheri intima di Caterina.

Matteo è deciso a lasciare Marina, ma quando le parla lei ha una notizia sconvolgente da dargli: aspetta un figlio da lui!

Rosa consegna a Umberto un documento compromettente che potrebbe avere gravi conseguenze per lui. Guarnieri può finalmente tirare un sospiro di sollievo? Purtroppo no, visto che Tancredi informa la Camilli che anche altre testate giornalistiche hanno ricevuto il documento. I guai per Umberto non sono affatto finiti, e anche Odile – dopo un confronto duro con lui – decide di trasferirsi dai Marchesi.