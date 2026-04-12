Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 13 al 17 aprile? Nel corso dei prossimi episodi vedremo Caterina incerta sui bozzetti da inviare all’ALMAT, Agata prendere una decisione sofferta e Matteo pronto a recarsi a Londra per scoprire qualcosa sulla madre di Ettore Marchesi. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Caterina segue i consigli di suo padre

Caterina è ansiosa di presentare i suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, ma al tempo stesso vuole ottenere il massimo da questa opportunità. Decide quindi di chiedere consiglio a suo padre.

Valeria da dei consigli sui bozzetti alla giovane, suscitando il disappunto di Fulvio, che invece non sembra tollerare le interferenze della Craveri sulle scelte della figlia. Alla fine Caterina decide di inserire nella cartella destinata all’ALMAT i bozzetti preferiti dal padre Fulvio.

Il Paradiso delle signore, trame fino al 17 aprile: Agata resta a Milano

Agata – seppur con una decisione incerta – decide di rimanere al Paradiso e rinunciare al suo lavoro a Firenze. La giovane è turbata, ma anche attenta a non far trapelare il suo stato d’animo a Mimmo.

Cosa nasconde Agata? Il mistero si infittisce quando Mimmo riceve una misteriosa telefonata da Firenze destinata ad Agata. Poco dopo i sospetti di Mimmo aumentano, quando la giovane riceve anche un regalo da qualcuno che si trova nel capoluogo toscano. Mimmo diventa diffidente, e Agata finisce per rivelargli tutta la verità.

News IPDS: la madre di Ettore a matrimonio?

Una grossa delusione attende Johnny: il ragazzo scopre infatti che Irene non parteciperà alla recita, perché impegnata con i preparativi del matrimonio con Cesare.

Nel frattempo prosegue anche l’organizzazione delle nozze tra Odile ed Ettore, e anche qui arriva una novità: la madre dello sposo arriverà a Milano per partecipare alla cerimonia. Questo fatto sorprende Adelaide, che appare ancora più determinata ad approfondire i suoi sospetti.

La tensione tra il futuro sposo e Matteo cresce, fino a culminare in un vero e proprio scontro fisico. Per evitare ulteriori faccia a faccia, la contessa chiede a Marcello di convincere il fratello a ritirarsi dalla competizione con Marchesi.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Al Paradiso arriva la notizia della morte di Totò, e si pensa di rendergli omaggio con un manifesto commemorativo.

Il libro di Rosa riceve critiche poco lusinghiere da un giornale francese, e la donna entra in crisi. Marcello – nel tentativo di risollevarle il morale – le da un parere sincero e un consiglio che si rivela prezioso.

Matteo si reca a Londra per scoprire qualcosa di più sulla madre dei Marchesi, e quando torna comunica a Umberto e Adelaide cosa ha scoperto nella capitale inglese.