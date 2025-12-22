Sfidare Adelaide può costare molto caro, e Marcello lo scoprirà molto presto: la contessa pronta a far pagare a Barbieri l’umiliazione subita nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore presto in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: la vendetta di Adelaide

Adelaide non è affatto disposta ad accettare la relazione tra Marcello e Rosa, e nelle prossime puntate IPDS la contessa mediterà la sua vendetta nei confronti dell’ex. Non solo lei e Barbieri avevano già fissato la data delle nozze, quando lui ha deciso di rompere la loro relazione per poter stare con Rosa, ma negli ultimi giorni è anche arrivata la notizia che la neo coppia ha intenzione di sposarsi a breve. L’umiliazione e la rabbia di Adelaide davanti a questa nuova scoperta saranno più che evidenti, e la porteranno a escogitare un nuovo piano per cancellare la felicità della coppia.

Adelaide deciderà di trascorrere nello chalet di St Moritz le vacanze di Natale e – una volta lì – invierà a Barbieri un biglietto nel quale affermerà di essere pronta a compiere (per la seconda volta) un gesto estremo. Lui, preoccupato dopo il tentato suicidio della contessa, si recherà immediatamente in Svizzera.

Adelaide riuscirà a trattenerlo per la notte, una decisione che farà infuriare Rosa. Ma la vera sorpresa arriverà il mattino successivo.

IPDS news: Adelaide saluta Marcello con una velata minaccia

Proprio mentre Barbieri sarà in procinto di lasciare lo chalet, Adelaide si rivolgerà a lui pronunciando poche parole, che però avranno il sapore di una velata minaccia.

“Sono ben altre le catene con cui dovrai fare i conti” esclamerà la donna.

Cosa vorrà dire? Il riferimento della contessa giocherà sul duplice significato del termine “catene” inteso sia come legame sentimentale che come parola riferita a chi si trova coinvolto in crimini che potrebbero condurlo dietro le sbarre.

Cosa vorrà dire Adelaide? La contessa ha già dimostrato di essere disposta a tutto pur di vendicarsi del suo ex e della sua nuova compagna, tanto da chiedere a Roberto Landi di licenziare Barbieri e la giornalista di Paradiso Donna in tronco. Tutto questo farà capire a Marcello che le minacce (seppur velate) di Adelaide non sono certo da sottovalutare. Cosa avrà in mente la contessa stavolta? Le sue parole lasceranno intendere che, per l’ex fidanzato, potrebbero addirittura aprirsi le porte del carcere.