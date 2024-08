Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare sui nostri teleschermi. Il prossimo 9 settembre la soap italiana riaprirà i battenti con una nuova stagione, la nona per la precisione. La serie TV di Rai Uno promette grandi novità, e tra queste ci sarà il rapporto tra Matteo e Marcello: tra i due fratelli ci sarà un periodo di profonda crisi.

Anticipazioni Il Paradiso 9: Marcello indaga sulla truffa Hofer

Tutto avrà inizio quando Matteo rientrerà in Italia, dopo la vacanza a Parigi con Maria. Il giovane scoprirà così che Marcello – durante la sua assenza – ha continuato a cercare la verità sulla vicenda Hofer, e ha fatto una sconcertante scoperta.

La truffa Hofer avrà causato a Marcello un’ingente perdita economica. Per questo il compagno della contessa Adelaide non sarà disposto a fermarsi dopo aver scoperto che dietro l’intera vicenda ci sarà lo zampino di Umberto Guarnieri, ma vorrà capire se l’uomo abbia agito da solo oppure con la complicità di qualcuno.

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler nuova stagione

Le indagini di Marcello lo porteranno a fare una scoperta sconcertante: il complice del perfido commendator Guarnieri è suo fratello Matteo. Quando Barbieri scoprirà che suo fratello avrà retto il gioco non la prenderà affatto bene.

Marcello andrà su tutte le furie e affronterà Matteo chiedendogli spiegazioni su quanto è successo. Portelli – a quel punto – non potrà fare altro che prendersi le sue responsabilità, confidando però a Marcello di essere stato vittima di un ricatto da parte di Umberto.

Matteo svelerà a Marcello di essere stato costretto a sottostare alle richieste del commendatore per non mettere in pericolo la vita della madre.

Marcello si allontana da Matteo nelle prossime puntate Il Paradiso

Nonostante le spiegazioni di Matteo, Marcello farà fatica a “digerire” il fatto di essere stato tradito proprio dal consanguineo. In passato Guarnieri aveva dimostrato un grande affetto verso quel fratello “ritrovato”.

Barbieri lo aveva aiutato dopo il suo arrivo a Milano, facendogli fare un colloquio per entrare a far parte del team del Paradiso. Proprio grazie a questo colloquio Portelli venne scelto come nuovo contabile da Vittorio Conti.

L’affetto che Marcello avrà sempre dimostrato nei confronti del fratello, renderà ancor più dolorosa la scoperta del tradimento di quest’ultimo. Riusciranno a riavvicinarsi?