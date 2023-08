Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare con nuovi avvincenti episodi. Dopo averci salutato lo scorso 5 maggio i protagonisti di tante vicende e intrighi del grande magazzino più amato del piccolo schermo sono pronti a tornare sul piccolo schermo. L’ottava stagione del Paradiso delle Signore si preannuncia particolarmente intensa, e le nuove puntate in arrivo su Rai Uno promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di telespettatori. Vediamo qualche anticipazione.

Il Paradiso delle Signore 2023-2024: quando in tv

Il conto alla rovescia è iniziato, e a breve i tantissimi fans della serie tv potranno ritrovare i loro beniamini. I nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 8 arriveranno su Rai1 a partire da lunedì 11 settembre.

Mentre il cast è impegnato sul set per le ultime riprese, facciamo un passo indietro per rinfrescarci la memoria. L’ultima stagione si era conclusa con un momento di crisi per Vittorio Conti, costretto a fronteggiare la concorrenza di Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo. Vi ricordiamo che – in attesa di ritrovare le nuove trame in TV – potete rivedere gli episodi in replica su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore ottava stagione

Al centro della trama non troveremo più solo Il Paradiso, ma anche il GMM. Il grande magazzino di lusso che Umberto Guarnieri ha aperto insieme a Tancredi di Sant’Erasmo, supportati dalla stilista Flora e da Matilda Frigerio. L’esperienza maturata sotto la guida dello stesso Conti rende i proprietari del magazzino concorrente dei temibili rivali, e quelli che un tempo erano “allievi” si sono trasformati in agguerriti concorrenti.

Da non sottovalutare poi il fatto che – a spingere Tancredi di Sant’Erasmo in questa sfida – c’è anche il profondo desiderio di distruggere Vittorio Conti e “punirlo” per il rapporto che quest’ultimo ha instaurato con sua moglie Matilde. Tuttavia Conti non è certo disposto a farsi da parte senza combattere, e i nuovi episodi promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Le nuove puntate Il Paradiso delle Signore porteranno Adelaide di Sant’Erasmo a scoprire che la figlia – che credeva nata morta – è in realtà viva. Come già anticipato in un’intervista ai nostri microfoni da Massimo Poggio, il “suo” Ezio Colombo e Gloria Moreau rivivranno il loro amore, anche se dovranno lottare con un groviglio burocratico.

Un quesito che era rimasto aperto nel finale della settima stagione riguardava la storia tra Irene e Alfredo. Quello sguardo fugace che l’uomo si era scambiato con Clara al caffè di Salvatore aveva lasciato aperti molti interrogativi. A darci qualche anticipazione sui possibili sviluppi della love story è stata Francesca Del Fa – l’attrice che interpreta Irene nella soap – nel corso di un’intervista esclusiva.

Le premesse per una nuova avvincente stagione ci sono tutte, e in attesa di ritrovare i nuovi episodi su Rai Uno il prossimo 11 settembre, non ci resta che invitarvi a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le news Il Paradiso delle Signore.