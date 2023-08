I fan sono già in trepidazione per sapere le novità della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. I nuovi episodi andranno in onda su Raiuno dal prossimo 18 settembre. Una foto apparsa su Instagram qualche settimana fa ha spoilerato il ritorno di una coppia particolarmente amata dal pubblico. Si tratta dei ‘Colombi’, ovvero di Ezio Colombo e Gloria Moreau, interpretati da Massimo Poggio e Lara Komar. Lo scatto ha fatto impazzire i fan che si chiedono: i due rinnoveranno le promesse nuziali?

Intervista a Massimo Poggio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimo Poggio a cui abbiamo chiesto qualche anticipazione sul suo personaggio. Lui ci ha rivelato: “Ezio sarà finalmente in pace con se stesso. Tornerà con la moglie Gloria. Da questo momento vivrà felicemente con la donna con cui aveva deciso di trascorrere la sua vita tempo prima. Lui e Gloria hanno avviato un’attività produttiva in America che però gli creerà qualche problema in Italia. In questa nuova stagione Ezio si ritroverà invischiato infatti in un groviglio burocratico. Si ritroverà inconsapevolmente ad essere una vittima”.

Ci sarà oppure no un matrimonio tra Ezio e Gloria? A svelarcelo è stato Massimo Poggio: “In realtà il matrimonio tra Ezio e Gloria è tutt’ora valido, attivo e funzionante”.

Ezio ha anche una figlia Stefania che proprio nella scorsa stagione ha ritrovato sua madre Gloria. A Poggio chiediamo come evolveranno i rapporti tra Ezio e Stefania nella prossima stagione: “Ezio si riunirà a Stefania in America. Con lei ha un rapporto meraviglioso, bellissimo”.

Il personaggio di Ezio Colombo assumerà maggiore centralità nei nuovi episodi. Un personaggio che ha riscosso tanti apprezzamenti da parte del pubblico: “Sono molto felice del riscontro che sto avendo. Sto mettendo molto impegno in questo lavoro e percepisco l’affetto genuino da parte del pubblico. Mi fa sorridere il tifo che fanno le persone per Ezio e Gloria. Non mi aspettavo che nascessero tante fanpage anche sui social dedicate a questa coppia”.

Il Paradiso delle Signore cresce ogni stagione di più. Ascolti record per la soap che è diventata ormai una garanzia per la Rai: “Secondo me il successo dipende da una serie di fattori. Innanzitutto dal clima piacevole che si respira sul set. C’è un bello spirito di gruppo e questo traspare quando si lavora. Il secondo elemento è che nel Paradiso si racconta un periodo storico in cui le persone potevano sognare qualcosa, immaginarla e pensare anche di realizzarla. Era un periodo molto felice, propositivo. Chi ha vissuto quel periodo ci si può ritrovare”.