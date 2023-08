Il pubblico di Raiuno non sta più nella pelle. In attesa che ricomincino i nuovi episodi della soap Il Paradiso delle Signore, dai social iniziano a spuntare alcuni spoiler. Un’immagine postata da Massimo Poggio sul suo profilo Instagram ha scatenato il putiferio. Nello scatto Ezio Colombo appare in compagna di Gloria ma a destare sospetto è l’abbigliamento indossato dalla coppia. Lei vestita con un abito di pizzo bianco, lui in smoking elegante.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Lara Komar

Un matrimonio all’orizzonte? Gli attori sono molto abbottonati ma noi di SuperGuida TV ci proviamo lo stesso cercando di estorcere qualche informazione utile a Lara Komar, interprete di Gloria. Sul suo personaggio rivela: “Gloria tornerà in questa stagione ma partirà da lontano. Ha lasciato il suo uomo libero ed è andata via. Ezio è tornato sui suoi passi e l’ha raggiunta in America. La famiglia si è ricomposta assieme a Stefania e per la prima volta saranno tutti uniti. Poi però Gloria e Ezio faranno ritorno al Paradiso delle Signore e in quel momento succederà qualcosa”.

Lara tace sul matrimonio ma assicura che l’amore tra Gloria e Ezio sarà talmente intenso da superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda invece il rapporto ritrovato con la figlia Stefania dice: “Stefania è una donna forte, in carriera e Gloria non può che esserne orgogliosa. L’amore è finalmente libero di esprimersi seppur a distanza”.

Il personaggio di Gloria è partito in sordina fino a diventare uno dei più amati dal pubblico. Lara è entusiasta: “Senza il pubblico noi attori non abbiamo ragione di esistere. Sentire il calore e l’affetto del pubblico è per me la ricompensa più grande”.

Sull’affinità con il suo personaggio, l’attrice ha confidato: “E’ inevitabile che quando si lavora in un progetto seriale ci siano lati di te che confluiscono nel personaggio e viceversa”. Sono tanti i personaggi con cui Lara vorrebbe interagire di più in futuro: “Non solo la Contessa Adelaide ma anche con le new entry delle veneri”.