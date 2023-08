La settima stagione del Paradiso delle Signore si è conclusa a maggio. Le riprese del nuovo capitolo della soap opera di Raiuno sono però di nuovo iniziate. Il pubblico è in già in trepidazione e non vede l’ora di conoscere le sorti dei personaggi. Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvo Amato, tornerà anche nella prossima stagione. Di recente, l’attore aveva pubblicato sui social un post in cui ringraziava la produzione della serie mettendo in allarme i fan. Tranquilli perché Salvo ci sarà.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Emanuel Caserio

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva sul set del Paradiso delle Signore. Emanuel ci ha dato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Troveremo un vecchio ricordo. Salvatore in questa stagione tornerà ad essere quello che tutti conoscevano dal primo daily. Il pubblico ritroverà un Salvo sorridente, allegro, ironico, simpatico. A causa di una serie di eventi sfortunati, Salvo si era buttato giù ma ora il lavoro e magari un nuovo amore gli regaleranno nuova linfa”.

In questa stagione, Salvo Amato dovrà però fare a meno della madre Agnese: “Si è trasferita a Londra ma si sa che i personaggi vanno e vengono. Londra poi non è tanto lontana e magari tornerà presto. Per il momento, Salvo sarà costretto a lavarsi i calzini da solo”.

Intanto lo attende un importante salto professionale. Il Bar Bottini gestito da lui e Marcello si trasformerà nel Gran Caffè Amato: “Salvo era partito dalla Sicilia con due valige in mano e si ritrova ad essere proprietario di una caffetteria meravigliosa, completamente rinnovata. Ora che poi l’attività porta il suo nome dovrà dare il meglio”.

Salvo Amato ha sempre avuto poca fortuna in amore. Friendzonato da Gabriella dopo una lunga storia d’amore e con un matrimonio alle spalle, i fan si chiedono: l’amore gli sorriderà? Emanuel Caserio ci scherza su: “Salvatore è sempre stato sfortunato in amore. Sembra che Cupido gli abbia fatto un torto e che non riesca a ficcargli quella freccetta nel posto giusto. Nonostante tutto e nonostante le delusioni, Salvo crede ancora nell’amore e si fida ciecamente. Speriamo che questa fiducia venga presto corrisposta”.

Emanuel Caserio è stato anche uno degli affetti stabili del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Un programma che nonostante ottimi ascolti non è stato confermato per la prossima stagione. L’attore ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla notizia della chiusura: “Sono rimasto sorpreso perché riconosco in Serena Bortone una bravissima giornalista e conduttrice che sapeva fare molto bene il suo lavoro. Lo conferma il fatto che andavano ospiti nel suo salotto personaggi importanti del panorama televisivo italiano. Per Serena si apriranno tantissime porte. So che arriverà Caterina Balivo al suo posto che ho avuto modo di conoscere tempo fa. Le auguro il meglio per questa trasmissione che cederà poi il passo al Paradiso delle Signore. Speriamo di aiutarci a vicenda anche in termini di ascolti”.

Emanuel Caserio sta girando anche una serie Netflix, Inganno, con Monica Guerritore. Non è escluso dunque che Caserio non appaia in tantissime scene della nuova stagione proprio a causa di questo nuovo impegno. Lui però ci tiene a rassicurare: “Sono riuscito ad incastrarlo perfettamente nel periodo di paura del Paradiso delle Signore. Abbiamo girato quattro mesi a Napoli. Non so cosa succederà precisamente ma per ora sono qui al Paradiso delle Signore”.