Il Paradiso delle Signore continua con i nuovi episodi inediti dell’ottava stagione, che ogni giorno tengono incollati davanti al teleschermo migliaia di fans. Cosa accadrà prossimamente nella soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno? Il ritorno di Diletta D’Ambrosio a Milano potrebbe riscrivere il futuro di Vittorio. Ci sarà una nuova love story tra i due? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni nuove puntate Il Paradiso: il ritorno di Diletta

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore l’intrigante giornalista rientrerà a Milano, e scoprirà che Vittorio – per il quale ha sempre avuto un debole – è più libero che mai dopo il recente allontanamento di Matilde Frigerio. Se il ritorno del marito di quest’ultima – Tancredi di Sant’Erasmo – ha messo la parola “fine” alla relazione tra la donna e Vittorio, l’arrivo di Matilde potrebbe scrivere un nuovo inizio per l’imprenditore.

Diletta non ha mai dimenticato Vittorio, e ora che lui è libero potrebbe accendersi la passione tra loro.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Diletta stupisce Vittorio

Le anticipazioni sulla soap ci rivelano che Vittorio si troverà ad affrontare un periodo davvero complicato. La sua socia con cui condivide le quote del Paradiso – la contessa Adelaide di Sant’Erasmo – si è rintanata nella villa e non vuole parlare con nessuno del suo stato d’animo.

Come se ciò non bastasse anche Matilde Frigerio è tornata dal marito Tancredi di Sant’Erasmo per aiutarlo con la creazione della Galleria Moda Milano, un progetto nato proprio per distruggere il Grande Magazzino di Conti.

Vittorio si sente tradito così su tutti i fronti, e accoglie con gioia il ritorno a Milano di Diletta D’Ambrosio. La giornalista ha sempre avuto un debole per Conti e non si è mai arresa, ed è decisa a conquistarlo. Nelle prossime puntate della soap Diletta consegna a Vittorio un dossier su Tancredi che potrebbe rivelarsi prezioso per consentirgli di vincere la “battaglia di marketing”. La frizzante giornalista si dimostra una donna molto preziosa per l’imprenditore, che non nasconderà di esserne affascinato.

Anticipazioni Il Paradiso, Vittorio dimentica Matilde?

La complicità che regna tra Vittorio e Diletta non sfugge agli occhi di Roberto Landi, che fa notare all’imprenditore l’espressione imbarazzata e felice che gli spunta sul volto quando parla con la giornalista. L’intesa perfetta tra Conti e la D’Ambrosio non sfugge neppure a Diletta, che prova una fitta di gelosia.

Gli indizi per una nuova love story tra Vittorio e Diletta ci sono tutti, e solo nelle prossime puntate inedite scopriremo se l’imprenditore finirà per cedere al fascino della bella giornalista oppure tornerà sui suoi passi. La gelosia di Matilde potrebbe portarla a tradire il marito e cercare di riavvicinarsi all’uomo che l’ha “stregata”.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci. Vi ricordiamo che- dopo la messa in onda degli episodi sulla rete ammiraglia Rai – potete rivedere le puntate Il Paradiso delle Signore 8 anche sulla piattaforma RaiPlay.