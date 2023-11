Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dall’11 al 17 novembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matteo litiga con Marcello

Matteo Portelli si troverà sempre più nel mirino degli strozzini, ai quali deve restituire una somma importante. Per sfuggire ai suoi aguzzini l’uomo cercherà in ogni modo di racimolare i soldi necessari per estinguere il suo debito e poter vivere in pace. Il suo comportamento però non sfuggirà all’occhio attento del suo fratellastro Marcello, che cercherà di indagare per capire cosa stia accadendo. Marcello noterà che Matteo non porta più al polso il prezioso orologio e capirà che gli sta nascondendo qualcosa.

Sarà tuttavia proprio Matteo a parlare apertamente con il fratellastro, consapevole del fatto che l’aiuto di Marcello sarà necessario per tirarlo fuori dai guai. Il giovane Barbieri non la prenderà affatto bene, e tra i due si accenderà una discussione molto accesa che porterà il contabile a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matteo pronto a licenziarsi

Lo scontro con il fratellastro porterà Matteo a rassegnare le dimissioni, poiché il giovane si renderà conto di non poter più continuare a lavorare al Paradiso. Sarà un duro colpo per Marcello, che non tarderà a rendersi conto che il licenziamento del fratellastro finirebbe per arrecare un grosso danno al grande magazzino. Per questo motivo proverà a fargli cambiare idea.

Maria in crisi nelle prossime puntate de Il Paradiso

Al centro delle trame ci saranno anche le vicende di Maria Puglisi, sempre più in crisi a causa delle scelte da fare sul futuro sentimentale e lavorativo. La stilista non nasconderà il suo stato d’animo, e i genitori della giovane la sproneranno a prendere una decisione. Per la prima volta Maria considererà l’idea di lasciare Milano per trasferirsi in Australia e stare al fianco del fidanzato. Nel frattempo Vito considererà l’idea di rilevare la fabbrica Colombo, vista la difficile situazione che stanno vivendo Ezio e Gloria. Porterà a termine il suo proponimento?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.