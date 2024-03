Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 9 al 15 marzo 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Vito, che accetterà di farsi intervistare in compagnia di Maria. Il giovane farà una “sorpresa” alla figlia di Ciro Puglisi che la lascerà di stucco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: intervista a Vito e Maria

Nelle prossime puntate Il Paradiso 8 assisteremo a qualcosa che ci spingerà a chiederci “Tra Vito e Maria è davvero finita per sempre?” Tutto avrà inizio quando l’ex contabile del grande magazzino milanese e la stilista verranno contattati per un’intervista nella quale dovranno parlare del lavoro e della loro vita di coppia. Mentre Maria non esiterà ad accettare l’invito, Vito si mostrerà contrariato e deciderà di fare un passo indietro.

A quel punto Maria – su consiglio delle amiche – deciderà di proporre una alla giornalista di poter essere intervistata da sola. Tuttavia alla fine anche Vito cambierà idea e, contrariamente alle aspettative, si dirà pronto a fare questa chiacchierata con la sua ex fidanzata. Durante l’incontro però accadrà qualcosa che lascerà la giovane stilista senza parole.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Vito bacia Maria

Durante l’incontro Vito Lamantia si lascerà andare a un bacio appassionato con la stilista. Questo gesto turberà profondamente Maria, che non potrà fare a meno di ripensare a quel gesto inaspettato. Nei giorni successivi la giovane Puglisi ripenserà spesso a quel bacio ricevuto.

Il gesto dell’ex stilista del grande magazzino non lascerà Maria indifferente.

Rosa costretta a mentire alla madre nelle prossime puntate de Il Paradiso

Nei prossimi episodici sarà spazio anche per Rosa, che si troverà a gestire l’arrivo della madre Wanda a Milano. La giovane Venere sarà molto preoccupata al pensiero che sua madre possa scoprire che sta lavorando come commessa, e aiutata da Armando, Roberto e Marcello, preparerà un piano per ingannare Wanda.

Rosa riuscirà a far credere alla madre di essere stata assunta all’interno della redazione del giornale legato al negozio di Vittorio Conti, e porterà avanti il suo piano ai danni della mamma, che non esiterà a credere alle sue parole.

Il Paradiso, cos’altro accade?

Matilde continuerà a non essere tranquilla per via del rapporto che si è creato tra Marta e Vittorio Conti e inizierà a essere gelosa della figlia di Umberto.

Elvira perderà l’anello che ha ricevuto in dono dalla madre di Tullio e chiederà aiuto a Salvatore per ritrovarlo. Dopo varie ricerche il giovane Amato riuscirà a ritrovare il gioiello perduto e restituirlo alla legittima proprietaria.

Roberto dovrà fare i conti con un’amara delusione quando scoprirà che dovrà trascorrere il suo compleanno lontano da Mario. Intanto Agata consegnerà al festeggiato il suo regalo, e deciderà di seguirlo per scoprire se ha una fidanzata.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l'appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui.