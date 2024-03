Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Tancredi – pronto a fare di tutto per riconquistare il cuore della ex Matilde – e su Don Saverio, che si accorgerà che tra Vittorio e Marta c’è ancora del tenero.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Tancredi vuole riconquistare Matilde

Le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso – in programma fino al 5 aprile – rivelano che Tancredi è intenzionato a fare di tutto per riconquistare il cuore di Matilde. Il nipote di Adelaide è ancora innamorato della moglie e – sebbene negli ultimi episodi sia apparso quasi rassegnato a perderla per sempre – non riesce a darsi pace all’idea di gettare al vento anni di matrimonio.

Sant’Erasmo confida così a Umberto di volerla riconquistare, e di avere anche un’idea su come farlo.

La donna sembra avere ormai una relazione stabile con Conti, ma il riavvicinamento tra Vittorio e la ex Marta sembra giocare a favore di Tancredi.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Vittorio ama ancora Marta

Negli episodi passati Marta e Vittorio hanno scoperto che il loro matrimonio non è mai stato annullato dalla Sacra Rota. Di conseguenza – contrariamente a quanto pensavano – i due risultano ancora marito e moglie a tutti gli effetti.

Questo li spinge a collaborare insieme per cercare di arrivare al più presto a una soluzione del problema. Nel ripercorrere le fasi salienti della loro unione però, trascorrono molto tempo insieme e scoprono che i reciproci sentimenti non si sono mai assopiti definitivamente.

Alfredo mette Clara nei guai nelle prossime puntate de Il Paradiso

Alfredo si ritrova a fare i conti con un rapporto sempre più traballante con la sua fidanzata Irene, che non esita a mostrarsi sempre più vicina a Leonardo Crespi. Per consolarsi Perico decide di dedicarsi alle sue invenzioni e alla passione per il ciclismo, montando il suo innovativo cambio sulla bicicletta di Clara.

La gara che sta per svolgersi è molto importante per il futuro professionale della ragazza, che non può fare a meno di preoccuparsi poiché il cambio ideato da Alfredo non è omologato e potrebbe metterla nei guai. Alfredo decide di fare di testa sua e monta di nascosto il dispositivo sulla bici di Clara.

Lei vince la gara, ma ben presto l’inganno viene alla luce e la Venere rischia la squalifica.

Il Paradiso, cos’altro accade?

Maria valuta l’importante proposta ricevuta da Defois, e decide di recarsi personalmente a Parigi per conoscere il noto stilista. Vito si offre di accompagnarla.

Nel frattempo Marcello rientra dalla Germania e – messi da parte tutti i dubbi sull’affare con Hofer – informa il fratello Matteo di non avere più remore.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.