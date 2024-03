Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 23 al 29 marzo 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Maria, che non potrà fare a meno di ripensare a quel bacio di Matteo e sarà sempre più confusa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Maria non smetterà di pensare a Matteo

La giovane Puglisi si riavvicinerà a Vito, intenzionata a concedere una seconda chance alla sua relazione con Lamantia. I due annunceranno di essere tornati insieme, ma Maria non potrà fare a meno di pensare a Matteo Portelli.

Ritrovata serenità rimandata quindi, anche perché per la figlia di Ciro non sarà affatto semplice gestire la situazione, visto che la stilista non riuscirà a non pensare a quanto c’è stato con Matteo Portelli.

Il contabile del grande magazzino milanese continuerà ad avere un ruolo importante nella sua vita, e questo la porterà ad essere assalita da mille dubbi, che renderanno tutto più difficile.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Marta mentirà a Vittorio

Marta e Vittorio decideranno di comune accordo di procedere con l’annullamento del matrimonio. Il percorso da affrontare sarà però tutt’altro che semplice, visto che entrambi si troveranno ad analizzare quello che c’è stato tra loro. Durante gli incontri ripercorreranno le fasi salienti della loro storia, e si imbatteranno in “dettagli” che renderanno il percorso talvolta anche molto doloroso.

Per non complicare ulteriormente la fase già delicata, Marta deciderà di non rivelare al suo ex i sentimenti che ancora proverà per lui. La figlia di Umberto preferirà fingere di essersi lasciata tutto alle spalle.

Adelaide in difficoltà nelle prossime puntate de Il Paradiso

Rosa si preparerà a intervistare la contessa Adelaide per il nuovo numero del Paradiso Market. Non si tratterà però di una semplice chiacchierata, visto che Adelaide non si lascerà sfuggire l’occasione per mettere in difficoltà la giovane. Quella che avrebbe dovuto essere un semplice incontro tra le due donne si trasformerà presto in una vera e propria sfida.

Adelaide si preparerà a intervistare la contessa Adelaide per il nuovo numero del Paradiso Market. Non si tratterà però di una semplice chiacchierata, visto che Adelaide non si lascerà sfuggire l'occasione per mettere in difficoltà la giovane. Quella che avrebbe dovuto essere un semplice incontro tra le due donne si trasformerà presto in una vera e propria sfida.