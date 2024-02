Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 2 all’8 marzo 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Ciro Puglisi, che sarà ancora sul piede di guerra con la figlia Maria dopo l’annullamento delle nozze. Salvo però lo aiuterà ad “ammorbidirsi”.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Maria rincontra Matteo

Nelle prossime puntate Il Paradiso 8 assisteremo all’incontro tra Maria e Matteo Portelli. La figlia di Ciro avrà modo di rivederlo dopo il suo rientro dall’America e l’emozione tra i due sarà palpabile.

Dopo aver archiviato le nozze con Vito, arriverà per la giovane Puglisi il momento di rivedere Matteo Portelli. Il contabile del grande magazzino milanese – dopo aver trascorso qualche tempo in America al fianco della madre Silvana – rientrerà a Milano.

L’incontro tra i due sarà particolarmente emozionante. Non riusciranno a nascondere i rispettivi sentimenti e l’interesse che provano l’una per l’altro sarà palese.

Dopo l’incontro con la stilista Matteo sarà pronto ad affrontare sia Vito che Ciro Puglisi.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Salvatore spinge Ciro a riflettere

Nel frattempo Ciro – dopo essersi ripreso dal malore – continuerà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti della figlia.

Rientrato al suo lavoro alla caffetteria Amato, l’uomo si ritroverà gomito a gomito con Salvo, che cercherà di spingerlo a riflettere per fargli cambiare opinione sulla fine della storia tra la figlia Maria e Vito Lamantia.

Riappacificazione tra Ciro e Concetta nelle prossime puntate de Il Paradiso?

Il malore di Ciro era scaturito quando l’uomo aveva scoperto che neppure la moglie era disposta a schierarsi con lui contro la decisione della figlia.

“Devi dirle che ti vergogni di lei!” aveva esclamato Ciro rivolto a Concetta. Se l’uomo sperava di trovare nella moglie l’appoggio necessario per portare Maria a rivedere la sua decisione si sbagliava. Concetta si era infatti dimostrata pronta a sostenere la figlia, andando anche contro di lui laddove necessario.

L’intervento di Salvatore, che spinge Puglisi a riflettere su quanto accaduto, servirà anche a “riammorbidire” i rapporti tra Ciro e la moglie Concetta?

Il Paradiso, cos’altro accade?

Si respirerà aria tesa anche tra Irene e Alfredo. La donna proverà ad avvicinarsi al compagno ma senza alcun riscontro. A migliorare l’atmosfera tra i due sarà un consiglio di Clara, grazie al quale Alfredo e Irene riusciranno a parlare senza litigare.

Intanto Vittorio si appresterà a organizzare qualcosa per la Festa della Donna. Chiederà un parere alle Veneri del Paradiso, che non avranno dubbi nell’affermare che vorrebbero invitare il maestro Manzi e affrontare con il conduttore di “Non è mai troppo tardi” il fenomeno della dispersione scolastica femminile. La celebrazione sarà un successo.

Umberto infine continuerà a mostrare accanimento nei confronti di Marcello. A dargli una mano nei suoi piani potrebbe essere Holfer.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.