Quando inizia la nuova stagione Il Paradiso delle signore? L’amatissima soap di Rai Uno si prepara a fare il suo debutto con un nuovo capitolo ricco di colpi di scena, e i fans già non vedono l’ora di scoprire quali storie animeranno l’undicesima stagione IPDS.

Il Paradiso delle signore 11, quando inizia?

Il Paradiso delle signore si prepara a tornare a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai Uno con l’undicesima stagione. Dopo l’ultima puntata IPDS 10 – andata in onda lo scorso 22 maggio – la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese si è presa la consueta pausa estiva.

Ma mentre il pomeriggio di Rai 1 ci proponeva le repliche (peraltro graditissime) della serie tv Capri, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Pietro Masotti e tutto il cast erano già al lavoro per regalarci nuovi episodi che ci terranno compagnia nella stagione 2026-2027.

Le nuove puntate Il Paradiso delle signore arriveranno su Rai Uno lunedì 7 settembre, nel consueto slot orario delle 16:10. Gli episodi, come di consueto, saranno trasmessi dal lunedì al venerdì, e subito dopo la messa in onda saranno disponibili anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay per la visione ondemand.

Il Paradiso delle signore 11, quante puntate e quali novità?

Per quanto riguarda il formato della stagione 11, la fiction italiana non dovrebbe presentare novità. Le notizie che giungono dal set – che come di consueto è quello degli studi Videa di Roma – non indicano grandi cambiamenti sulla durata: il nuovo capitolo manterrà la sua struttura classica, ovvero circa 160 puntate distribuite lungo la stagione 2026/2027 nel formato daily da 40 minuti circa.

Nessuna novità neppure per quanto riguarda la produzione, che rimane affidata alla Aurora TV Banijay per Rai Fiction e Rai Com.

Attenzione invece al cast, che come si sovviene in ogni nuovo capitolo vedrà alcune new entry e (purtroppo) anche qualche addio. Confermato il ritorno di Marta e Marcello, mentre sul fronte dei nuovi arrivi si profila una figura destinata a creare molto scompiglio nelle trame. La famiglia Corsi farà il suo debutto, e inizialmente sembrerà intenzionata a dare una mano a Odile, in difficoltà nella gestione della Galleria Milano Moda. Ben presto però, scopriremo che Carla Corsi non sarà chi dice di essere, e dopo l’uscita di scena dei fratelli Marchesi (giunti a Milano per “saldare” vecchi soprusi subiti da Umberto), potrebbe essere la contessa Adelaide di Sant’Erasmo a dover fare i conti con qualcosa che credeva sepolto nel passato.