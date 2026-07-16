Tutto pronto per una nuova puntata del “TIM Battiti Live 2026“, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Ecco gli ospiti e la scaletta della terza puntata di stasera, giovedì 16 luglio 2026, su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026 tappe terza puntata: da Trani a Bari e Alberobello

Stasera, giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, va in onda la terza puntata del “TIM Battiti Live 2026“, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. Ilary Blasi, accompagnata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, torna sul palcoscenico allestito a Trani per presentare le canzoni dell’estate 2026.

Ricordiamo che la kermesse musicale dell’estate 2026 non è in diretta, ma è stata registrata alcune settimane fa in alcune delle località più belle della Puglia. Non solo Trani, tappa centrale della kermesse, ma anche altre località magiche fanno da cornice alle esibizioni on the road degli artisti e cantanti che si alterneranno di puntata in puntata. Questa settimana oltre a Trani, i cantanti si esibiscono nelle città di Bari e Alberobello. Ma passiamo agli ospiti e cantanti protagonisti della terza puntata.

Battiti Live 2026 Estate, ospiti e scaletta della terza puntata del 16 luglio 2026

Nella terza puntata dei “TIM Battiti Live 2026” sul palcoscenico spazi alle hit di successo dell’estate 2026. Al momento non è ancora stata comunicata la scaletta ufficiale con l’ordine uscita dei cantanti, ma possiamo confermare che durante la serata si esibiranno:

Marco Mengoni e Angelina Mango,

Emma,

Sal Da Vinci,

Pinguini Tattici Nucleari,

Ernia,

J-Ax,

Patty Pravo,

Anna,

Gabry Ponte,

Rocco Hunt,

Orietta Berti,

Serena Brancale e Delia,

Clementino,

Benji & Fede con Alex Britti,

Sayf,

Rosa Chemical,

Alessio Bernabei,

Nicolò Filippucci,

Lorenzo Salvetti,

Angie,

Settembre.

Anche quest’anno TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

L’appuntamento con il TIM Battiti Live 2026 è il giovedì in prima serata su Canale 5.