E’ venuto a mancare all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island nel 2020 insieme all’allora compagna Sofia Calesso. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata proprio Sofia, che sui social ha pubblicato una loro fotografia accompagnata da poche, toccanti parole: “Vivrai sempre dentro di me”. Alessandro Medici lascia la madre, i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas.

Addio ad Alessandro Medici di Temptation Island: il ricordo di Pietro Delle Piane, Antonella Elia, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Noi di SuperGuida TV abbiamo raggiunto telefonicamente Pietro Delle Piane che con lui aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island. Delle Piane ha ricordato l’amico con grande emozione, sottolineando come il loro rapporto fosse andato ben oltre il programma televisivo: “L’ho sentito poco tempo fa, abbiamo avuto una lunga telefonata. Eravamo amici, prima di tutto. Siamo sempre rimasti in contatto, a volte ci sentivamo più spesso, altre meno. Ci eravamo rivisti anche insieme a Sofia e Antonella, avevamo trascorso qualche giorno in Umbria. Alla fine era rimasta davvero una grande amicizia”, ha raccontato.

Pietro ha ricordato anche l’ultima conversazione avuta con Alessandro, descrivendolo come una persona serena e felice della sua famiglia: “Mi sembrava sereno. Era diventato nonno, credo per la seconda o la terza volta. Quando ci sentivamo ci confidavamo tante cose. Dolce Alessandro, una persona davvero molto dolce”. L’attore ha poi raccontato di aver appreso la notizia della morte nelle prime ore della giornata grazie a un messaggio dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso: “L’ho saputo stamattina appena ho acceso il telefono. Poi mi hanno scritto un po’ tutti e ho sentito Antonella. È un disastro, anche perché è stata una morte improvvisa. Si è sentito male stamattina alle 5, aveva chiesto aiuto ai genitori e poi nessuno aveva il doppione delle chiavi di casa da quanto mi è stato riferito. Quando sono arrivati sul posto e hanno aperto la porta era già morto”.

Antonella Elia lo ha così ricordato: “Sono molto addolorata. Siamo rimasti in contatto anche dopo Temptation Island. Ci siamo rivisti in occasione di feste di compleanno. Non c’eravamo sentiti ancora dopo che ero uscita dal Grande Fratello, mi aveva mandato un messaggio e mi dispiace tanto di non avergli parlato. Alessandro era una persona dolce, generosa, amorevole, affettuosa, bella, una persona squisita”.

Anche Lorenzo Amoruso ai nostri microfoni ha voluto ricordare Alessandro: “Era una persona splendida, un uomo vecchio stile, che si dedicava molto alla famiglia. Ci lascia una persona bella e purtroppo ormai di persone belle ce ne sono sempre di meno in questo mondo. Alessandro ci mancherà tanto, era una di quelle persone che ti aiutano a farti quattro risate”.

Manila Nazzaro, profondamente scossa dalla notizia della scomparsa di Alessandro Medici, ha affidato ai nostri microfoni il suo ricordo e il suo cordoglio: “Ho letto sui social la notizia e sono rimasta sconvolta. Ho dei ricordi bellissimi con Alessandro. In questi anni sono sempre stata in contatto con Sofia, con lei non ci siamo mai perse. Alessandro era un ragazzo meraviglioso, un padre attentissimo alle sue figlie, alla delicatezza con cui ha gestito il rapporto con loro rispetto a Sofia, innamorato, rispettoso, grandissimo lavoratore”.