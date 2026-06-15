Il cast de Il Paradiso delle Signore è già al lavoro per regalarci una nuova stagione ricca di vicende e colpi di scena che ci terranno con il fiato sospeso. Tra le prime indiscrezioni sull’undicesima stagione IPDS spicca la situazione di Marta. La giovane Guarnieri sarà chiamata a fare una scelta importante, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo futuro. Ma cosa rivelano gli spoiler? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore non si ferma: news sulla nuova stagione

Negli ultimi episodi della passata stagione abbiamo lasciato Marta impegnata in una relazione con Enrico che – nel corso del tempo – si è fatta sempre più importante. La storia tra la giovane Guarnieri e Brancaccio tuttavia, non sarà indenne da momenti di crisi.

Negli episodi che inaugureranno l’undicesima stagione IPDS daily infatti, Marta riceverà una proposta lavorativa che potrebbe riservarle molte prospettive professionali, ma che la porterebbe lontana da Milano. I dubbi saranno moltissimi, e la Guarnieri cerché consigli confrontandosi con le persone a lei più vicine, fino a quando non sarà pronta a prendere la sua decisione.

Il nuovo incarico comporterebbe per la ragazza un trasferimento a Roma, dove dovrebbe seguire un progetto legato a una casa famiglia. In molti le consiglieranno di accettare, visto anche il grande valore professionale dell’offerta, ma lei alla fine prenderà una decisione che stupirà tutti.

Marta resta a Milano: news Il Paradiso delle Signore 11

Marta rinuncierà al lavoro offerto, poiché non se la sentirà di trasferirsi nella Capitale e allontanarsi dal capoluogo lombardo, che negli ultimi tempi le avrà dato stabilità e punti di riferimento importanti. Nella sua decisione influirà anche il rapporto con Enrico: per rimanere accanto all’uomo che ama sceglierà di rinunciare aun’opportunità brillate per il suo futuro professionale.

Brancaccio non potrà che essere felice per la sua scelta, e inizierà a intravedere un progetto di vita condiviso con Marta.

La storia tra Marta ed Enrico al centro delle trame IPDS 11

La decisione di Marta avrà evidenziato il fatto che per lei la relazione con Enrico è davvero importante, e Brancaccio ricambierà quel sentimento. Tutto lascerà quindi presagire che la storia d’amore tra i due diventi uno dei punti focali della nuova stagione IPDS.

Lasciate alle spalle le avversità del passato, Marta ed Enrico saranno pronti a portare la loro relazione a un livello superiore? Questa e molte altre domande troveranno la risposta nel corso dei nuovi episodi Il Paradiso, che arriveranno a settembre su Rai Uno.