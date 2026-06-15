Sta per partire una nuova edizione di “Filorosso”, il programma di approfondimento dell’emittente pubblica che racconta l’attualità e i temi più importanti discussi nel nostro Paese. Scopriamo insieme tutte le novità, a partire dalla conduzione, e quando andrà in onda in tv.

‘Filorosso’, al via la nuova edizione: quando e dove vederlo in tv

La nuova edizione di ‘Filorosso’ vede subito una grande novità alla conduzione: al posto di

Manuela Moreno, arriva Antonino Monteleone, volto del giornalismo d’inchiesta televisivo. Accanto a lui ci sarà Adele Grossi, anchorwoman di RaiNews24.

Giunto alla quinta edizione, il talk show estivo vuole raccontare i principali fatti della settimana con interviste, inchieste, reportage, ospiti in studio e collegamenti dal territorio. Ma quando ricomincia ‘Filorosso’ nel 2026? Sarà possibile vedere la prima puntata del programma lunedì 15 giugno, in prima serata alle ore 21.15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Tra le novità un nuovo spazio dal titolo “Spazio Podcast” che vedrà ogni settimana due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, confrontarsi su uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. Ognuno di loro avrà una opinione opposta esplorando così il caso con un approccio globale.

Anticipazioni e ospiti della prima puntata

Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di ‘Filorosso’ in onda il 15 giugno 2026 su Rai3. In studio, dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese, ci sarà lo scrittore Erri De Luca.

Tra gli ospiti l’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e il direttore de “Il Giornale”, Tommaso Cerno. Non potrà mancare uno spazio dedicato agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco con la presenza in studio degli avvocati Antonio De Rensis e Angela Taccia, della giornalista Ilenia Petracalvina e della criminologa Flaminia Bolzan.

Al centro della prima puntata ci saranno quindi politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali.