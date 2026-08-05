Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella nona settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 10 al 14 agosto.

Far Away, trame episodi al 14 agosto

Nare informa la famiglia della sua decisione di divorziare da Özkan, e si scontra verbalmente con Sadakat. A prendere le difese della ragazza è invece sua sorella Cihan, che propone di affidarsi a Erol per iniziare le pratiche legali.

Sadakat però non è una donna che si arrende facilmente, e mentre Nare è sempre più determinata a ottenere il divorzio, lei telefona a Özkan per convincerlo a opporsi alla separazione.

Nel frattempo Kaya fugge dalla villa e raggiunge Demir. Di fronte a Zerrin prende l’anello di fidanzamento e lo getta a terra, rinunciando per sempre al loro rapporto. In seguito invita Alya a lasciare il suo lavoro nell’ospedale di Demir, ma lei rifiuta perché non intende rinunciare alla sua professione.

Şahin incontra Cihan nelle prossime puntate Far Away

Con l’aiuto di Erol, Kaya e Cihan preparano un’imboscata per riuscire a impossessarsi di un carico che appartiene a Demir. Intanto Ecmel e Halis cercano di convincere Şahin ad allearsi con Demir, e distruggere Cihan. Il ragazzo però, è ancora amareggiato per quello che è accaduto alla sorella. Dopo poco viene contattato dallo stesso Cihan, che gli propone un incontro.

Quando i due si trovano, Cihan si offre di cedere a Şahin alcune terre: decisione che scatena la rabbia di Sadakat, che non riesce ad accettare la sua scelta. Nello stesso tempo, Muzaffer, Kadir e Kaya preparano una trappola per gli uomini di Demir, con l’obiettivo di ricattarlo.

Alya fa una scoperta sconvolgente nei prossimi episodi Far Away

Il corteggiamento di Uğur nei confronti di Alya prosegue, nonostante lei continui a respingere ogni avance. Il comportamento della giovane dottoressa non basta però a placare la gelosia di Cihan, e le tensioni tra loro sono altissime.

Alya scopre che Cihan ha acquistato di nascosto le quote dell’ospedale, solo quando quest’ultimo licenzia Uğur. Non è però questa la notizia più sconvolgente per la dottoressa. A sorprenderla davvero è quanto le rivela lo stesso Uğur: il padre biologico del defunto marito Boran è Ecmel!

Confusa e turbata, Alya si precipita alla villa e chiede conferma a Sadakat, che ammette la veridicità della rivelazione.

Cosa potrebbe accadere nel caso in cui Ecmel scoprisse la verità? Il timore che l’uomo possa reclamare diritti su Deniz la spinge a programmare una nuova fuga. Un piccolo incidente lungo la strada per raggiungere l’aeroporto li blocca: madre e figlio venvono soccorsi da Cihan, che convince la donna a tornare a villa Albora.

Qui trovano Fikriye, la donna che poche ore prima aveva tamponato la vettura di Muzaffer. La donna è in realtà la madre biologica di Alya, e il suo arrivo suscita scontri con Sadakat. Neppure Alya fa i salti di gioia per quell’incontro: dopo aver chiesto a Cihan di allontanarla, gli svela che lei l’aveva affidata alla futura madre adottiva in cambio di denaro.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Quando Demir scopre che qualcuno ha sostituito il carico di droga con della farina reagisce con rabbia. Cihan affronta Fikriye e cerca di convincerla a lasciare la villa. L’uomo le offre anche del denaro, che èerò ke-lei rifiuta sostenendo di essere gravemente malata e di acvere ancora poco tempo da vivere.

Sadakat invita Özkan alla villa, e prova a convincerlo a non concedere il divorzio a Nare. La giovane, vedendolo lì, si infuria con sua madre. Uğur chiede nuovamente ad Alya un incontro, e in quell’occasione la ricatta: se lei non accetterà di partire con lui per il Canada, il medico rivelerà a Ecmel la verità sulle origini di Deniz.