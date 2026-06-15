Momenti di forte tensione attendono i tantissimi fans de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela spagnola, presto in onda su Rete 4, Lorenzo si macchierà di un gesto orribile, ovvero il rapimento di Angela, e userà la giovane per ricattare Leocadia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: il capitano De La Mata rapisce Angela

Curro e Angela riescono a fare arrestare Lorenzo, ma la sua prigionia lampo non farà che alimentare la sete di vendetta. Nel corso dei prossimi episodi scopriremo che il Capitano sarà a conoscenza di un grande segreto, e per mantenere il silenzio pretenderà qualcosa in cambio.

Lorenzo saprà con assoluta certezza che a uccidere Jana sarà stata Leocadia, e che la dark lady avrà agito in modo da far ricadere la colpa su Cruz. De La Mata penserà di sfruttare l’informazione in suo possesso per trarne vantaggio, e si preparerà a ricattare Leocadia chiedendo in cambio qualcosa. Dopo aver fatto prelevare la ragazza chiederà a Leocadia la somma che avrà perso, proprio a causa di Angela, responsabile di aver dato il via alle indagini di Fuentes. Leocadia non riuscirà a racimolare l’intera somma chiesta dal Capitano, e a quel punto Lorenzo chiederà il suo consenso a sposare la figlia Angela. Sfidare Leocadia è sempre un’impresa a rischio, ma Lorenzo penserà di avere le “armi” giuste per far capitolare la dark lady.

Leocadia cede alle richieste di Lorenzo: news La Promessa

Dopo diversi giorni senza più notizie della figlia, la dark lady cederà e si dirà pronta a cedere alle richieste di Lorenzo. Con questa promessa, Leocadia riuscirà a far liberare la figlia e farla tornare alla tenuta dei Lujan.

Per superare lo choc del sequestro, la giovane vorrà stare un po’ da sola, e sua madre ne approfitterà oer chiedere consiglio a Cristobal Ballesteros. L’imprevisto farà andare su tutte le furie Lorenzo, che inizierà a sospettare che la donna non abbia alcuna intenzione di rispettare il loro accordo e a premere affinché venga dato quanto prima l’annuncio delle nozze.

Leocadia sfrutterà il tempo a disposizione per trovare un modo di “salvare” la figlia dalle grinfie del Capitano? E lui come prenderà un eventuale diniego alle nozze? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano altro su questa storyline, ma siamo sicuri che saprà tenerci con il fiato sospeso a lungo.