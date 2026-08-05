L’attesa dei fans de Il Paradiso delle signore è altissima: quando e come ripartirà la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese? Alla prima domanda avevamo già risposto in un nostro precedente articolo: iPDS tornerà su Rai Uno il 7 settembre. Vediamo ora di capire “come” con le primissime anticipazioni che arrivano dal set e che riportano un inizio di stagione amaro. Uno dei protagonisti della soap perderà la vita, e un altro farà ritorno nel capoluogo lombardo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle signore 11, prime anticipazioni: la morte di Rosa

Il Paradiso delle signore dopo la consueta pausa estiva, torna su Rai 1 il 7 settembre, e sarà un inizio di stagione che promette di lasciare l’amaro in bocca a moltissimi fans. Rosa Camilli, dopo essere tornata dal Vietnam, si sottoporrà a un delicato intervento.

L’operazione non avrà l’esito sperato, e la donna morirà in ospedale.

La notizia del suo decesso getterà Marcello nello sconforto. Barbieri si troverà ad affrontare un dolore immenso, proprio quando sembrava aver finalmente trovato un po’ di serenità sentimentale. La morte di Rosa rappresenterà per Marcello un colpo durissimo, e sarà il punto di partenza di nuovi sviluppi destinati a coinvolgere molti protagonisti.

Se da un lato l’evento luttuoso segnerà inevitabilmente Barbieri, con inevitabili ripercussioni sia sul suo carattere che sulle decisioni future, dall’altro offre spunti per nuove tensioni e alleanze fino a questo momento impensabili.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri promette molti colpi di scena

Riccardo Guarnieri torna a Milano, e a interpretarlo sarà ancora una volta l’attore Enrico Oetiker. I fans della serie ricorderanno bene che il primogenito di Umberto lasciò il capoluogo lombardo sei anni fa, fuggendo con Nicoletta e la figlia per Parigi.

Il fratello di Marta ha sempre condotto una vita sregolata, e nelle passate stagioni, non sono certo mancati i suoi colpi di testa. Visto il passato burrascoso del giovane, suo padre Umberto non potrà fare a meno di preoccuparsi nel vederlo tornare, tanto più che Riccardo tornerà a Milano senza Nicoletta al suo fianco. Chi o cosa lo riporteranno nella città lombarda? Umberto non riuscirà a togliersi dalla testa l’idea che il figlio possa nascondergli qualcosa, e ben presto i fatti gli daranno ragione.

E mentre il ritorno di Riccardo porterà scompiglio nella famiglia Guarnieri, un’altra new entry rischierà di minare la serenità di Adelaide: Carla Corsi giungerà a Milano e, con i figli Iacopo e Diana, si dimostrerà pronta a dare del filo da torcere alla contessa. Scopriremo infatti che la nuova arrivata nutrirà un risentimento profondo nei confronti della donna.

Tensioni, nuovi intrighi e tanti colpi di scena: questi saranno gli ingredienti della nuova stagione IPDS, che fin dalle sue prime battute dimostrerà di saper tenere il pubblico di Rai Uno incollato davanti al teleschermo. Pronti a scoprire con noi le nuove trame? La nuova stagione – ambientata nel 1967 – è pronta a debuttare: continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.