Ascolti tv di martedì 4 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Un matrimonio di troppo” contro “Volevo un figlio maschio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 4 agosto 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Un matrimonio di troppo vs Volevo un figlio maschio | Auditel del 4 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un matrimonio di troppo” contro “Volevo un figlio maschio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Un matrimonio di troppo, il film del 2025 scritto e diretto da Nicholas Stoller ha strappato un sorriso a 1.094.000 spettatori pari allo 9.5% di share.

Su Rai 2: Europei di Nuoto 2026, le gare in diretta hanno attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di Audience.

Rai 3: Il grande coraggio di essere Franco, il documentario che racconta il “genio” di Battiato che ha ridefinito il concetto di musica pop in Italia ha coinvolto 641.000 spettatori con il 4.8% di auditel.

Rete 4: Le grandi domande di Freedom, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo ha interessato 435.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.2%.

Canale 5: Volevo un figlio maschio, film del 2023 diretto da Neri Parenti con Enrico Brigano e Giulia Bevilaqua ha divertito 2.264.000 spettatori con uno share del 20.6%.

Italia 1: Yoga Radio Estate, lo show musicale di Radio Bruno ha fatto compagnia a 725.000 spettatori con il 7.3%.

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 682.000 spettatori e il 5.1% di share.

Tv8: Quantum of Solace, il film del 2008 diretto da Marc Forster con Daniel Craig e Olga Kurylenko ha tenuto col fiato sospeso 341.000 spettatori con il 2.9% di share.

Nove: Save the Dating – Amori in corso, la stand-up comedy che incontra il dating in un format con protagonisti Marta e Gianluca ha incuriosito 344.000 spettatori (pari al 2.9% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.372.000 spettatori con il 15.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.137.000 spettatori con il 27.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 agosto luglio 2026

RAI 1

Capri : 941.000 spettatori con il 10.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 802.000 spettatori con il 10.9% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 16:59, 1.155.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:38 e 1.425.000 spettatori con il 18.1% dalle 17:38 alle 18:36.

CANALE 5