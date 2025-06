Lo scorso 26 maggio sono iniziate le riprese della decima stagione Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai Uno si prepara a tornare nei nostri teleschermi da settembre con molte sorprese e novità. Ecco le prime indiscrezioni che arrivano direttamente dal set.

Il Paradiso delle Signore: le toccanti dediche a Pietro Genuardi prima dell’inizio riprese

Le riprese della nuova stagione Il Paradiso sono ufficialmente iniziate lo scorso 26 maggio. La data di inizio riprese non sembra affatto casuale, e coincide con il compleanno di Pietro Genuardi (l’amatissimo Armando Ferraris nella soap), deceduto a marzo a seguito di una malattia ematica. Il cast ha scelto di omaggiare l’attore, che proprio il 26 maggio avrebbe compiuto 63 anni, con dediche toccanti che hanno davvero commosso i tantissimi fans.

Vanessa Gravina, prima di tornare a vestire i panni della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ha voluto condividere con i suoi follower il dolore per la scomparsa di Genuardi con poche, semplici parole e un’immagine che li ritraeva insieme.

“Voglio ringraziare tutti, ma soprattutto dedicare gli applausi raccolti in giro per l’Italia e nel mondo a questo amico e collega accanto a me, nell’ultima foto insieme. Il 26 maggio sarebbe stato il tuo compleanno. Noi torneremo a girare proprio quel giorno. E questa dedica è il mio regalo a Linda e a te, Pietro carissimo”.

Al saluto inviato con un tono leggero, quasi come fosse una carezza, di Vanessa Gravina ha fatto eco la dedica di Roberto Farnesi. Anche l’attore che interpreta Umberto Guarnieri ha scelto di esprimere il proprio dolore per la scomparsa dell’amico e collega con poche parole, quasi sussurrate sul suo profilo social. “Questa stagione è per te”, ha scritto Farnesi, dimostrando ancora una volta quel legame autentico di amicizia e affetto che unisce gli attori anche fuori dal set.

Poi le telecamere sono tornate a girare, per portare sui nostri teleschermi le nuove avventure de Il Paradiso, e regalarci da settembre nuovi episodi, lasciandoci la consapevolezza che ogni nuova emozione porterà racchiuso anche un frammento di Pietro Genuardi.

Cosa vedremo ne Il Paradiso 10?

Ciak si gira! Dopo le dediche degli attori all’amico e collega scomparso, le telecamere sono ripartite. Cosa ci riserveranno gli episodi IPDS in onda da settembre? Riflettori puntati sulla contessa Adelaide, che potrebbe portare nell’aria nuovi profumi di fiori d’arancio. A svelarlo è stata la stessa Vanessa Gravina – ospite a una puntata de La Vita in diretta – che però ha voluto mantenere assoluto riserbo sull’identità del futuro sposo.

Attenzione anche alla vicenda che vede protagonisti Odile e Umberto Guarnieri. La ragazza ha scoperto che è lui il suo vero padre nel corso delle ultime puntate Il Paradiso 9, e la storyline promette di regalarci ancora molti colpi di scena.

I riflettori saranno poi puntati su nuove Veneri, che porteranno una ventata di freschezza e novità nel grande magazzino milanese.

Le prime indiscrezioni Il Paradiso promettono grandi colpi di scena, e per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita vi consigliamo di continuare a seguirci.