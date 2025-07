Mentre proseguono le riprese della nuova stagione Il Paradiso delle Signore alcune notizie arrivano dal set. Tra queste ce n’è una che sicuramente susciterà la curiosità dei fans della soap ambientata nel grande magazzino milanese: Tancredi sarà fuori dalla GMM? Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più.

Il Paradiso spoiler: Odile prenderà il posto di Tancredi alla GMM

Novità in vista per la Galleria Milano Moda. Nei nuovi episodi Il Paradiso 10, in onda da settembre, l’organico della GMM subirà molte rivoluzioni. Tancredi Di Sant’Erasmo non sarà più alla guida del magazzino milanese, che passerà invece nelle mani di Odile.

Le ultime vicende che hanno coinvolto l’uomo hanno decretato un cambio al vertice nella direzione del grande magazzino. Al suo posto – come detto – arriverà Odile, che potrà sempre contare sull’appoggio di Umberto.

Quali saranno le conseguenze di questo passaggio di ruoli? Se da un lato Tancredi è sempre apparso un uomo molto perspicace e che difficilmente si è fatto trasportare dalle emozioni, pur non potendo essere definito un uomo freddo, Odile appare molto più propensa a prendere decisioni affrettate.

Trame future IPDS: Odile si mostrerà all’altezza?

Tancredi ha già dimostrato in passato di riuscire a rimanere lucido anche quando soffre. In campo sentimentale ha dimostrato che il suo unico punto debole – che però non ammetterebbe mai, nemmeno sotto tortura – è Matilde, l’amore della sua vita. Per lei si è mostrato capace di tutto, senza mai perdere la lucidità nel lavoro, nemmeno nei momenti più bui della sua vita.

Anche Odile avrà un sogno nel cassetto, e si chiamerà Matteo. La ragazza capirà di essere innamorata di Portelli, e per questo lascerà Guido Castelli. Matteo però non ricambierà il suo amore, ma anzi sarà pronto a voltare pagina facendo coppia con Marina Valli, la protagonista del film per il quale il giovane ha composto una canzone. Resta da capire se Odile sarà abile come Tancredi a superare i drammi del cuore, o se oppure le sue delusioni amorose avranno gravi conseguenze anche nel grande magazzino milanese.

Noi siamo curiosi di conoscere l’evolversi di questa storyline, e voi? Se volete scoprire con noi come andrà a finire, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Il Paradiso delle Signore 10.