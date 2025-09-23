Le emozioni non mancheranno in questa decime stagione Il Paradiso delle Signore. Tra gli eventi che promettono di tenere i fans con il fiato sospeso ci sarà quello che vedrà Ettore e Greta alleati. Lo stilista della Galleria Milano Moda non solo ritroverà sua sorella Greta, ma inizierà a collaborare con lei alla GMM. L’affiatamento dei Marchesi non tarderà a farsi notare, ma ben presto inizieremo anche a pensare che i due fratelli possano tramare qualcosa.

Il Paradiso delle Signore: Ettore ritrova sua sorella Greta

Nel corso delle prossime puntate IPDS assisteremo a un ricongiungimento familiare: Ettore Marchesi ritroverà la sorella Greta, e condividerà con lei la carriera lavorativa. Anche Greta sarà infatti una stilista, e i due collaboreranno alla Galleria Milano Moda.

Uniti dal lavoro e dal legame di sangue, i due finiranno ben presto per avere anche un altro obiettivo comune: il desiderio di vendicarsi su uno dei protagonisti della storica serie tv di Rai Uno!

Spoiler IPDS: chi finirà nel mirino dei fratelli Marchesi?

Mentre tutti alla GMM saranno affascinati dalle grandi potenzialità di questa nuova alleanza, i fratelli Marchesi potrebbero non avere intenzioni del tutto innocue.

Non vi saranno dubbi sul fatto che Greta ed Ettore creeranno un bel team, ma bisognerà però capire se la loro alleanza si limiterà all’ambito professionale. L’ombra di un segreto legato ai fratelli Marchesi si farà infatti strada ben presto, portando i telespettatori a ipotizzare che i due stiano tramando qualcosa ai danni di un protagonista “storico” della serie tv di Rai Uno.

Al momento gli spoiler non rivelano molto su questa nuova storyline, ma non possiamo escludere che a finire nel mirino dei due possa essere Umberto, personaggio spesso legato a vicende poco limpide. Stesso discorso per Tancredi: anche lui è stato più volte protagonista di manovre spregiudicate.

Resta da capire se il loro desiderio di vendetta possa scaturire da un torto subito in passato da uno dei due, o se magari si possa trattare di un risentimento profondo nei confronti di un padre che li ha abbandonati da piccoli. E se invece la loro alleanza avesse lo scopo di vendicare la morte della madre? Le ipotesi sono davvero molte, e resta da capire come gli autori della seguitissima serie di Rai 1 decideranno di fare evolvere questa nuova vicenda narrativa. Su una cosa però non abbiamo dubbi: qualunque sia la strada che decideranno di seguire, i fans IPDS avranno molte sorprese.