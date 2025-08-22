Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Adelaide contessa “contesa” tra Umberto e Marcello

La nuova stagione Il Paradiso delle Signore si preannuncia davvero molto ricca di colpi di scena. Mentre cresce l’attesa per gli episodi inediti che andranno in onda a partire dall’8 settembre su Rai Uno, dal set continuano a giungere le prime indiscrezioni sulle nuove trame. Una vicenda decisamente intricata sarà quella che riguarderà la contessa Adelaide, contesa tra Umberto Guarnieri e Marcello Barbieri. Ma cosa accadrà (e soprattutto come andrà a finire)? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle signore, trame future: Adelaide e Marcello, una love-story complicata

I riflettori della nona stagione de Il Paradiso si sono spenti con una mossa decisamente azzardata di Adelaide: la contessa ha infatti deciso di uscire allo scoperto con Marcello. Tra loro è così iniziata una love story che però promette di regalarci risvolti imprevedibili.

Umberto non sarà disposto a restare a guardare la sua ex rientrata a Milano dopo le vacanze estive al fianco di Barbieri e – sempre più deciso a riconquistarla – metterà in atto una serie di mosse i cui esiti potrebbero rivelarsi inaspettati. Mentre Adelaide e Marcello saranno pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole, le manovre del commendatore potrebbero creare ai due qualche problema. Ma cosa avrà in mente per far tornare a battere il cuore della sua ex compagna?

Umberto custodisce un segreto di Adelaide: deciderà di svelarlo nei prossimi episodi Ipds?

Qualunque sia il piano di Umberto, apparirà presto evidente che il commendatore dovrà agire in fretta. Proprio nelle prime puntate della prossima stagione infatti, Barbieri deciderà di portare la sua relazione con la contessa a un livello superiore. Proprio così, Marcello chiederà ad Adelaide di diventare sua moglie nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore 10.

A questo punto appare logico chiedersi se il commendatore rispolvererà un segreto, che da poco Adelaide gli avrà svelato, per cercare di tornare a far breccia nel suo cuore. L’uomo infatti nella scorsa stagione ha scoperto di essere il padre di Odile, un particolare che la contessa aveva sempre tenuto per sé fino a quel momento. Neppure la figlia sarà al corrente che il commendator Guarnieri è in realtà il suo padre biologico: arriverà il momento di svelarglielo? Sarà davvero questa la carta che Umberto deciderà di giocare a suo favore, per portare dalla sua parte Odile e far riavvicinare a sé Adelaide?

Sono molte le domande su questa nuova stagione Ipds, ma tutte troveranno una risposta a partire dall’8 settembre, giorno in cui la serie tornerà a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai 1 con nuovi episodi inediti. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Il Paradiso delle Signore, continuate a seguirci.