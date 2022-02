Il film “Il Padrino”, campione di incassi, compie 50 anni e torna al cinema con una versione restaurata. Il film capolavoro di Coppola, uscì nelle sale il 24 marzo del 1972. Sarà ora nelle sale come evento speciale dal 25 febbraio al 22 marzo 2022 distribuito da Eagle Pictures. In Italia sarà disponibile nelle sale dal 22 al 24 marzo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla versione restaurata e le dichiarazioni del regista.

Il Padrino torna al cinema con una versione rivisitata

Il leggendario film di Francis Ford Coppola spegne cinquanta candeline e proprio in occasione di questo traguardo il film è stato restaurato e sarà nelle sale dal 25 febbraio al 22 marzo 2022 – In Italia sarà disponibile nelle sale dal 22 al 24 marzo – Coppola fa sapere:

“È gratificante celebrare insieme ai fan che lo hanno amato, alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta”.

La pellicola, tratta dal libro omonimo di Mario Puzo, fu subito acquistata dalla Paramount per il cinema. Tuttavia, rischiava di rimanere senza un regista. Molti di loro, infatti si rifiutarono di girare il film per i motivi più disparati. Ve ne elenchiamo alcuni:

non lo girò perché impegnato sul set di “C’era una volta in America”, Sam Peckinpah aveva una visione western del racconto e per questo motivo ebbe forti incomprensioni con la produzione.

Ma anche altri nomi celebri, come Peter Bogdanovich, Elia Kazan e Arthur Penn non lo vollero girare. Infine la scelta ricadde su Coppola, che all’inizio rifiutò per poi rivedere la sua decisione, accettandola. Ma ad una condizione: avrebbe avuto nel cast, Marlon Brando e Al Pacino, entrambi bocciati inizialmente dalla Paramount.

“The Godfather”, titolo inglese de “Il Padrino”, torna sugli schermi dopo 50 anni

Un lavoro certosino e maniacale, costato circa 5.000 ore di laboratorio per la revisione di ogni singolo fotogramma. Nella versione originale furono tagliati 40 minuti di girato per poi arrivare nelle sale così come lo abbiamo visto. Cinquant’anni dopo, sempre dietro la guida attenta di Coppola torna nelle sale cinematografiche con parte del Cast che si è riunito ad Hollywood dopo mezzo secolo.

“Sono molto orgoglioso de ‘Il Padrino’, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa, – ha detto Coppola – In questo tributo per il 50°anniversario, è gratificante celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme ai fan che hanno amato il film, alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta”.

Per Coppola questo film è stato anche una sorta di ossessione: la storia e la vita di Don Vito Corleone venne infatti raccontata in una trilogia di film. Al primo film de “Il Padrino” seguono negli anni, altre due pellicole e solo la morte dello scrittore, evitò di produrne una quarta.

Quando uscì nelle sale cinquant’anni fa, superò quasi subito il record d’incassi detenuto fino ad allora da un altro capolavoro, “Via col Vento”. Si incassarono 300 milioni di dollari, portando a casa nove candidature all’Oscar ottenendo le statuette per il miglior film, il miglior attore e la migliore sceneggiatura.

Il Padrino è indubbiamente un capolavoro: il fascino del racconto corale di una famiglia potente e ricchissima, ma dilaniata negli affetti più intimi. Onore certo, ma anche tanto dolore.