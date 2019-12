Il Natale è la festa del Signore e tanti sono gli appuntamenti televisivi che vedranno Papa Francesco celebrare la nascita di Gesù Bambino a Betlemme. Ecco tutti gli appuntamenti con gli orari per seguire e festeggiare il momento religioso più gioioso

e profondo di tutto l’anno.

Vigilia di Natale 2019: Papa Francesco in diretta da Roma

Mancano pochi giorni al Santo Natale, una festa che rappresenta non solo l’occasione per trascorrere del tempo con parenti ed amici, ma anche per riscoprire il proprio percorso di fede e speranza. Il Natale, infatti, è il momento più religioso, intenso, profondo e spirituale dell’anno visto che nella notte del 24 dicembre si celebre la nascita del piccolo Gesù nella grotta di Betlemme. Una nascita che è sinonimo di amore, speranza e nuova vita che il nostro caro Papa Francesco è pronto a raccontare con tre speciali appuramenti televisivi.

Si comincia con la tradizionale Messa della Vigilia trasmessa in diretta e mondovisione martedì 24 dicembre 2019 alle ore 21.20 su Rai1 dalla Basilica di San Pietro a Roma. Il primo collegamento avrà inizio dalle ore 21.20 su Raiuno, ma l’evento sarà trasmesso anche su Sky Tg24, Telepace e TV 2000.

La serata si aprirà con il canto sacro della “kalenda” seguito dal tradizionale rito che vedrà Papa Francesco coprire il volto del Bambinello Gesù con un velo. Successivamente in diretta la Santa Messa, che si concluderà con Papa Francesco che, accompagnato da alcuni bambini, posizionerà la statua del Bambinello Gesù vicino l’ingresso della basilica sulle note di “Adeste fidelis” e “Tu scendi dalle stelle”.

Natale 2019: gli appuntamenti di Papa Francesco in tv

Dopo la tradizionale Messa della Vigilia, Papa Francesco tornerà in video nel giorno del Santo Natale, mercoledì 25 dicembre, alle ore 11.55 appuntamento con l’Urbi ed Orbi sempre su Raiuno in diretta da San Pietro.

Il Papa si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica per pronunciare la formula in latino a cui viene annessa la cosiddetta “indulgenza plenaria” che comporta il perdono per tutti peccati commessi.

Infine terzo ed ultimo appuntamento giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 12.00 con la tradizionale preghiera dell’Angelus pronunciata in diretta da Piazza San Pietro a Roma dalle finestre del Palazzo apostolico e trasmessa in diretta sulle reti Telepace e Tv 2000.