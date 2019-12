Torna la tradizionale “Festa di Natale 2019 Telethon” condotta da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Un’appuntamento speciale, una serata calda ed avvolgente, dedicata a Fondazione Telethon che quest’anno ha festeggiato i primi 30 anni di attività. Un “compleanno” importante che vedrà quest’anno tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontare a modo loro le storie di malattia.

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.35 in prima serata su Rai1 torna il consueto e tradizionale appuntamento con "La Festa di Natale – Una serata per Telethon". Al timone dell'evento natalizio ci sarà la bravissima Antonella Clerici accompagnata da Paolo Belli e la sua immancabile Big Band.

Una serata – evento che si preannuncia imperdibile con momenti di grande commozione, ma anche riflessione e divertimento. L’obiettivo della Festa di Natale Telethon è quello di condividere con i telespettatori i traguardi importanti raggiunti dalla ricerca nel corso degli anni. Non mancheranno momenti di commozione, ma la finalità della serata non è impietosire il pubblico o altro, ma tutt’altro. Per l’occasione ospiti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a sostenere la Fondazione Telethon che quest’anno compie 30 anni.

Festa di Natale Una serata per Telethon 2019: tutti gli ospiti

Per la Festa di Natale – Una serata per Telethon su Rai1 arriveranno tantissimi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco gli ospiti: Serena Rossi, Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Francesco Pannofino, Giusy Ferreri. Super – ospite della serata Pippo Baudo.

Non mancheranno poi alcune performance dal sapore internazionale dedicate al Santo Natale organizzate per l’occasione da Angelo Bonello. Inoltre durante la serata sarà trasmesso in anteprima il quattordicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon diretto da Luca Zingaretti, volto delle campagne di Fondazione Telethon e Ambasciatore di Missione. Il corto, prodotto da Bibi film con Rai Cinema, è opera di Luca Zingaretti insieme a Massimo Reale, Giuseppe Cesaro e Pamela Maffioli.