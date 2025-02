Il Gusto di Casa, la nuova serie televisiva culinaria arriva su Disney+

Il Gusto di Casa, nuova serie televisiva di National Geographic, arriva su Disney+ dal 24 febbraio. Condotta da Antoni Porowski, sarà un viaggio alla scoperta dei sapori della cucina. Previsti anche celebri special guest, come Awkwafina, Henry Golding, James Marsden, Florence Pugh, Issa Rae e Justin Theroux. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo titolo.

Il Gusto di Casa – la serie tv dedicata al cibo di Antoni Porowski

In questa docuserie ogni piatto racconta una storia. In arrivo a fine febbraio su Disney+, Il Gusto di Casa seguirà Antoni Porowski, esperto culinario e star di Queer Eye, vincitore di un Emmy® Award, in dei viaggi alla scoperta delle radici gastronomiche ancestrali di alcuni ospiti famosi.

Tra cibo, cultura e scoperta personale, dalle strade italiane alle lussureggianti giungle del Borneo, ogni episodio esplorerà il ricco patrimonio che si cela dietro le antiche ricette di famiglia. Antoni e i suoi ospiti ripercorreranno infatti storie intime e personali, come le origini della pasta di casa Theroux in Italia o le prelibatezze dell’eredità coreana di Awkwafina, o ancora la scoperta di deliziosi piatti in Inghilterra con Florence Pugh.

Non mancheranno momenti commoventi e toccanti. Le varie tappe saranno arricchite dai racconti di viaggiatori locali, che condivideranno ricordi e tradizioni. Ogni percorso termina a tavola, con l’assaggio di un piatto tipico del posto. Dalla cena con i reali ai giri in fuoristrada, tutte le avventure gastronomiche sarà ricca di emozioni e sapori inconfondibili.

“È una bellissima avventura scoprire il nostro passato attraverso quel grande filo conduttore che è il cibo”, ha dichiarato Porowski. “Sono onorato di intraprendere questo viaggio alla scoperta di noi stessi con nuovi e vecchi amici al fianco di National Geographic, imparando insieme a conoscere i modi in cui le diverse culture celebrano il cibo e vivono le loro tradizioni”.

Il Gusto di Casa è diretta da Leo McRea, Jenny Dames e Graeme Hart e prodotta da Studio Ramsay Global, in collaborazione con National Geographic. Oltre a essere il volto principale della serie, Porowski è anche executive producer della serie insieme a Ramsay e Lisa Edwards. La showrunner è Robin O’Sullivan, mentre la responsabile esecutiva della produzione è Jill Greenwood.