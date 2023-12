Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, o più semplicemente, come la maggior parte delle persone li conosce, Luca e Paolo, sono i protagonisti del film Il giorno più bello, una commedia del 2022, la prima diretta da Andrea Zalone, meglio noto come immancabile spalla e autore di riferimento del comico Maurizio Crozza.

La pellicola è leggera e divertente, non propriamente un capolavoro ma comunque godibile, specialmente quando Luca e Paolo, da soli in scena, danno vita alle simpatiche gag alle quali ci hanno abituato in questi anni. Il giorno più bello va in onda alle 21.30 di Mercoledì 6 Dicembre su Rai Uno in prima visione tv assoluta. Di seguito la trama, il cast e le curiosità principali da conoscere.

Il giorno più bello: la trama in breve e il cast

Aurelio è un brillante wedding planner che ha ereditato l’attività dal padre ma che, versando in cattive acque, da tempo sta cercando di vendere. Il suo sogno più grande, che appare tuttavia irrealizzabile, sarebbe quello ci fare un lungo viaggio in barca a vela con Serena, la collaboratrice di cui è segretamente innamorato. L’ostacolo insormontabile? Lei è la moglie del fotografo Giorgio, il migliore amico di Aurelio.

Per quanto riguarda il cast, le fila della commedia sono rette in gran parte da Luca e Paolo. Li affiancano bravi colleghi e colleghe, tra cui Fiammetta Cicogna, Violante Placido, Valeria Bilello e Stefano De Martino.

Le curiosità sul film

Queste sono le principali curiosità da conoscere su Il giorno più bello: