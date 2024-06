Bianca Berlinguer e Myrta Merlino restano a Mediaset. A confermare la loro presenza nei prossimi palinsesti Mediaset 2024-2025 è Pier Silvio Berlusconi in occasione di una conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese.

Myrta Merlino resta a Mediaset: le parole di Pier Silvio Berlusconi

Il futuro di Marta Merlino è ancora a Pomeriggio Cinque su Canale 5. Dopo una serie di voci ed indiscrezioni che volevano la giornalista e conduttrice pronta a lasciare il timone del programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume, Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa ha smentito categoricamente la cosa. L’amministratore delegato Mediaset parlando proprio di Myrta Merlino ha dichiarato:

«Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. Su Pomeriggio Cinque siamo tranquilli. Non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio 5 e Myrta Merlino alla conduzione»

Bianca Berlinguer e Maria De Filippi restano a Mediaset: le parole di Pier Silvio Berlusconi

Non solo, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del futuro di Bianca Berlinguer approdata quest’anno a Rete 4 dopo 34 anni di lavoro in Rai. «Dei nuovi ingressi siamo soddisfatti» – ha detto l’amministratore delegato Mediaset che poi è entrato nello specifico parlando proprio della giornalista e conduttrice di cui è enormemente soddisfatto.

«Di Bianca Berlinguer in particolare siamo molto soddisfatti, ma vediamo per lei anche nuovi prodotti e appuntamenti» – ha detto Pier Silvio Berlusconi anticipando che il prossimo anno potrebbero esserci nuovi impegni per Bianca Berlinguer. Ricordiamo che la giornalista e conduttrice al momento è impegnata nei programmi “Prima di domani” e “E’ sempre Cartabianca” trasmessi su Rete 4.

Tra le conferme anche quella di Maria De Filippi che, nonostante la proposta importante di Discovery, ha deciso di restare a Mediaset. «Maria è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante, ma Maria ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset» – ha detto Pier Silvio Berlusconi sulla regina della tv concludendo – «poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente».