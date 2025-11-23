Il Diavolo veste Prada 2: la data d’uscita, anticipazioni, trama e cast

C’è grande attesa per Il Diavolo veste Prada 2, sequel del famoso film con Meryl Streep e Anne Hathaway. Scopriamo insieme quando sarà possibile vederlo, la trama e tutte le anticipazioni trapelate in questi mesi.

Il Diavolo veste Prada 2: la trama e la data di uscita nelle sale

Era il 2006 quando nelle sale uscì ‘Il Diavolo veste Prada’ che incassò 326 milioni di dollari al botteghino globale. La storia era basata sul romanzo omonimo di Lauren Weisberger che raccontava una sua esperienza professionale di quando lavorava nella redazione di un prestigioso magazine di moda. Ora, dopo 20 anni, la Disney ha finalmente messo in produzione il sequel che vedrà le stesse protagoniste di allora. Un cast stellare per Il Diavolo veste Prada 2 che avrà anche alcune scene girate in Italia.

Si dovrà però attendere il prossimo anno per vederlo al cinema dato che il film sarà presente nelle sale dal 29 aprile 2026. Ma quale sarà la trama e cosa sappiamo? Al centro della pellicola ci sarà Miranda Priestly (interpretata da Meryl Streep) che dovrà affrontare alcuni cambiamenti in redazione come l’avvento dei social media e degli influencer. La sua ex assistente Emily (Emily Blunt) è ora a capo di un’azienda di lusso e Miranda spera di convincerla a investire nella sua rivista.

Il cast e alcune curiosità sul film

Chi farà parte del cast de Il Diavolo veste Prada 2? Confermatissimi Meryl Streep (nel ruolo di Miranda Prestley); Anne Hathaway (Andy Sacks); Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel Kipling). New entry l’attore e regista Kenneth Branagh nei panni del marito di Miranda Priestly; Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora e Caleb Hearon. Non ci sarà invece Adrien Grenier che allora interpretava il fidanzato di Andy.

Ad ottobre sono state girate alcune scene a Milano, in particolare nella zona di Brera e altre sul Lago di Como. Sui social sono diventati virale alcuni video che mostrano in anteprima i look sfoggiati dalle protagoniste nel sequel.