Rai 3 ricorda la storia di Anna Frank e del suo diario con una prima serata affidata al racconto di Corrado Augias e a Liliana Segre. Ecco tutte le anticipazioni dello speciale in onda giovedì 13 giugno in prima serata su Raitre.

Anna Frank, il suo diario e la sua storia su Rai3

Giovedì 13 giugno alle ore 21.20 circa su Rai3 andrà in onda uno speciale televisivo dedicato ad Anna Frank e al suo diario raccontato da Corrado Augias. Una prima serata che ricada in occasione del 90esimo compleanno di Anna, la sedicenne la cui vita è stata spezzata nel freddo campo di concentramento di Bergen-Belsen dalla furia nazista.

Il 4 agosto del 1944 le SS, organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco create nella Germania Nazista, scoprono Anna e la sua famiglia nell’alloggio segreto in via Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Tutti gli abitanti vengono deportati nei campi di concentramento: dapprima in quelli di Auschwitz e poi a Bergen-Belsen. Tra questi c’è anche Anna Frank, una piccola ragazzina che aveva il sogno di diventare una scrittrice. Un sogno che si realizzerà dopo la sua morte avvenuta a soli 16 anni in quei campi di concentramenti creati dalla mente folle di Hitler e dei nazisti.

Anna Frank, le sue frasi

Corrado Augias sarà il narratore di questa serata speciale dedicata alla piccola e grande Anna Frank. Una storia diventata oramai parte della storia moderna: il suo diario – autobiografia sarà raccontato con filmati, ricostruzioni storiche, fiction e testimonianze inedite come quella di Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta al campo di concentramento di Malchow.

Per l’occasione verrà riproposto in studio l’appartamento – alloggio segreto dove Anna ha trascorso due anni dal 1942 al 1944 prima di essere catturati dalle SS. Un appuntamento davvero imperdibile per rivivere o conoscere la storia di una ragazzina le cui parole sono diventate un faro di luce e speranza per tutte le generazioni presenti e future.

Ecco alcune frasi di Anna Frank: