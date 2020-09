Canale 5 dà il via ad una nuova stagione televisiva, che parte con non poche difficoltà per via dell’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. Nonostante tutto però la tv non si ferma, anzi Mediaset è pronta a tornare in video con tantissimi programmi amatissimo dal pubblico. Scopriamo tutti i programmi del daytime in partenza da lunedì 7 settembre 2020.

Canale 5 daytime: tornano Barbara D’Urso e Gerry Scotti

Ci siamo. Canale 5 scalda i motori della stagione televisiva 2020-2021 con tutti i programmi del daytime. Il primo a ripartire è “Melaverde“, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni è guidato dalla coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding che torna nella sua solita collocazione del mattino da domenica 6 settembre.

Lunedì 7 settembre 2020 è una giornata ricca di ritorni per il daytime di Canale 5. Si parte da “Mattino Cinque“, il popolare contenitore di informazione e attualità condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, mentre nel pomeriggio spazio al dating show di successo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Uno speciale anniversario per il programma di Maria De Filippi che quest’anno festeggia 25 anni. Come sempre i riflettori come sempre sono tutti puntati sui nuovi tronisti e troniste, ma anche sul Trono Over con protagonista indiscussa Gemma Galgani.

Daytime Canale 5: tornano anche “Forum” e Verissimo

Da non dimenticare poi il ritorno di “Forum“, uno dei programmi più seguiti del daytime di Canale 5 che torna in tv da lunedì 14 settembre 2020 con la conduzione di Barbara Palombelli. Infine da sabato 12 settembre al via anche la nuova stagione di “Verissimo” condotto ancora una volta da Silvia Toffanin.

Che dire una stagione fortissima sulla carta quella proposta nel daytime da Mediaset che punta ancora una volta sull’informazione in tempo reale, senza dimenticare però il puro intrattenimento e un pò di sano gossip che non guasta mai! Un menù davvero variegato e interessante che strizza l’occhio sia ad un pubblico over che a quello dei giovanissimi!