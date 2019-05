Nuova serie – documentario su Rai3. Si chiama “Il corpo dell’amore“, il nuovo programma pronto a raccontare ai telespettatori alcune storie del mondo della disabilità attraverso la voce di Enrica Bonaccorti. Ecco tutte le anticipazioni.

Il Corpo dell’Amore su Rai3: ecco quando

Da venerdì 31 maggio in seconda serata su Rai3 al via la nuova serie – documentario dal titolo “Il corpo dell’amore“. Quattro puntate di storie forti, ma a volte anche buffe che riguarda il mondo della disabilita raccontato per l’occasione dalla voce narrante di Enrica Bonaccorti.

Quattro storie raccontate come fossero dei piccoli film con protagonisti soggetti affetti da disabilità motorie o cognitive con cui affrontano le gioie e i dolori della libertà sessuale. Anche in situazioni atipiche, infatti, uomini e donne sono alla ricerca e realizzazione di una propria dimensione affettiva. Per questo motivo Rai3 ha pensato bene, con la regia di Pietro Balla e Monica Repetto, di raccontare la ricerca di una sessualità libera e consapevole dei quattro protagonisti.

Il corpo dell’amore: i protagonisti

Ecco i protagonisti: si passa da una giovane donna costretta su una sedia a rotella sin dalla nascita alla storia di un attivista gay disabile. Spazio poi alla storia di una madre con un figlio disabile e infine a quella di un’aspirante assistente sessuale.

Patrizia è la madre di Giorgio, 32enne affetto dalla sindrome di Williams pronto a vivere la sua prima esperienza sessuale con una donna. Poi c’è la storia di Giuseppe, 24 anni, attivista disabile e omosessuale di Bologna, che si reca a Napoli per prendere parte al Gay Pride. Qui incontra Andrea con cui comincia il suo percorso di accettazione e forse di amore.

Valentina, invece, è una giovane donna sensuale e disinibita costretta su una sedia a rotella sin dalla nascita. Nella sua vita arriva Carlo, un giovane attore con cui vivrà una settimana davvero speciale. Infine la storia di Anna, 42 enne di Ferrara, la prima tirocinante assistente sessuale in Italia. La donna è in attesa che il diritto alla sessualità dei disabili diventi legge.

La sfida di Rai3 è proprio quella di raccontare un mondo apparentemente inconsueto, anche se in fin dei conti così inconsueto e atipico non lo è. I problemi affrontati dai quattro protagonisti delle storie sono problemi identici ai nostri, perchè tutti noi abbiamo affrontato o avremmo voluto avere il coraggio di affrontarli e superarli.