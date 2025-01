Il Conte di Montecristo arriva sulla Rai. Tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas padre, la serie evento vede un cast internazionale. Vediamo insieme chi sono gli attori, le anticipazioni e quando andrà in onda.

Il Conte di Montecristo: la serie evento arriva sulla Rai

Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, Il Conte di Montecristo è una delle serie più attese del prossimo anno. Diretta dal Premio Oscar Bille August, il riadattamento del romanzo di Dumas vede l’attore britannico Sam Claflin nel ruolo del protagonista Edmond Dantés. La prima puntata de Il Conte di Montecristo andrà in onda giovedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Ma di cosa parla? La trama ruota intorno ad un giovane marinaio di Marsiglia, Edmond Dantés, che viene accusato ingiustamente di tradimento e imprigionato nel Castello d’If, una cupa isola-fortezza a largo di Marsiglia. Qui vi rimane per quattordici lunghi anni ma incontra l’abate Faria che gli rivela l’esistenza di un tesoro sull’isola di Montecristo.

Dopo una rocambolesca evasione, Edmond si impossessa di tali ricchezze e diventa il Conte di Montecristo pronto a tutto pur di compiere la propria vendetta contro coloro che hanno tramato alle sue spalle e lo hanno incastrato.

Il cast e curiosità

In totale saranno quattro le puntate (divise in 8 episodi della durata ciascuna di circa 50 minuti) de ‘Il Conte di Montecristo’. La serie è prodotta da Palomar in collaborazione con Demd Productions e con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights e Entourage e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Il cast vede la partecipazione di Sam Claflin, Mikkel Boe Folsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Amaryllis August, Jason Barnett e Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria. Per quanto riguarda gli attori italiani ci sono Nicolas Maupas, Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession.