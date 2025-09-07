Fans di Lino Guanciale siete pronti a lasciarvi conquistare da una nuova stagione de Il Commissario Ricciardi? L’offerta seriale Rai 2025/2026 si presenta molto ricca di titoli, e tra i ritorni più attesi c’è proprio quello che vede l’attore italiano vestire i panni del celebre investigatore protagonista dei romanzi di Maurizio De Giovanni. Giunta alla sua terza stagione, la serie tv è finalmente pronta ad arrivare sui nostri teleschermi.

Il Commissario Ricciardi 3: tutto sulla nuova stagione con Lino Guanciale

Inizialmente prevista a febbraio 2025, la 3^ stagione del Commissario Ricciardi è slittata a causa di motivi strategici di programmazione. Ora però è finalmente pronta a tenerci incollati davanti alla TV.

Curiosi di scoprire tutto su questa nuova stagione, che vedrà al centro delle trame le vicende dei romanzi di Maurizio De Giovanni, e più precisamente “Per mano mia”, “Il purgatorio dell’angelo” e “Il pianto dell’alba”.

Il Commissario Ricciardi, quando in TV

Le riprese si sono concluse lo scorso maggio, e ora finalmente la terza stagione Il Commissario Ricciardi arriverà su Rai Uno. Il debutto è fissato per lunedì 3 novembre 2025.

In totale sono quattro gli episodi, che saranno trasmessi ogni lunedì in prima serata, fino al 24 novembre. Dopo la messa in onda su Rai Uno, gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay per la visione on demand.

Trama Il Commissario Ricciardi 3

Le nuove vicende ci porteranno nella Napoli del 1934. Qui i protagonisti dovranno fare i conti con un clima di crescente tensione che investirà proprio Luigi Alfredo Ricciardi in primis, impegnato ancora nelle consuete indagini che porterà avanti egregiamente grazie anche al suo dono (o forse sarebbe meglio dire maledizione?) di vedere le vittime e poter ascoltare le loro ultime parole.

Le tensioni si ripercuoteranno anche sugli altri personaggi principali, a partire da Enrica Colombo. La donna amata dal protagonista (nella pellicola interpretata da Maria Vera Ratti) diventerà custode del suo segreto, Ricciardi deciderà infatti di condividerlo con lei poco prima di convolare a nozze.

Come ha dichiarato lo stesso Lino Guanciale al Giffoni Film Festival, la nuova stagione “sarà la più completa, quella della svolta, quella in cui l’evoluzione di Ricciardi si compie e il processo di avvicinamento alle persone, nonostante il suo pessimo carattere, si realizza. È anche la stagione dagli esiti più dolorosi, ma forse anche per questo è molto vicina alle difficoltà emotive di tutti, c’è una confessione importante e un matrimonio, momento tra i più significativi”.

E il dolore per il protagonista sarà davvero grande, visto che – se la serie seguirà gli sviluppi dei libri da cui è tratta – il finale vedrà la morte di Enrica. La donna uscirà drammaticamente di scena, ma non prima di aver reso padre Ricciardi.

Cast de Il Commissario Ricciardi 3

Oltre a Lino Guanciale, che ritroveremo nel ruolo di protagonista, e a Maria Vera Ratti (Enrica nella serie tv), il cast vedrà la presenza di:

Antonio Milo (il brigadiere Raffaele Maione)

Enrico Ianniello (l’anatomopatologo Bruno Modo)

Veronica D’Elia (Nelide)

Serena Iansiti (Livia Lucani)

Fiorenza D’Antonio (Bianca Palmieri di Roccaspina)

Adriano Falivene (Bambinella)

Christoph Hülsen (Manfred von Brauchitsch)

Mario Pirrello (Angelo Garzo)

La nuova stagione della fiction, prodotta da Rai Fiction, Clemart e Rai Com è diretta da Gianpaolo Tescari (già dietro la macchina da presa anche nella seconda stagione).