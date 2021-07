Il Commissario Montalbano, una delle fiction più amate e seguite del nostro Paese, e non solo, è giunto al capolinea, con la scomparsa dello scrittore Andrea Camilleri. Tuttavia, il produttore Carlo Degli Esposti dichiara che Montalbano non può non avere un degno finale. “deve concludersi. Non si può lasciare al treno e a un Montalbano innamorato perso”. Così ecco che arrivano due nuovi episodi della strepitosa fiction che registra da sempre ascolti record – anche in replica – “Riccardino” e “Il cuoco dell’Alcyon”.

Il Commissario Montalbano in arrivo due nuovi episodi: “Riccardino” e “Il Cuoco di Alcyon”

In una recente intervista a Teleiblea, l’attore Angelo Russo che interpreta Agatino Catarella rende noto:

“Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche ‘Riccardino’, ma non abbiamo ancora una data certa“ afferma l’attore.

Riccardino è l’ultimo romanzo della saga che Andrea Camilleri scrive sulle indagini del commissario Montalbano. Il produttore Carlo Degli Esposti, infatti afferma:

“Chi ha pensato alla conclusione dell’epopea di Montalbano in primis è stato Camilleri” con la scrittura e la revisione di Riccardino. È stato, quindi, lo stesso autore a “mettere in cassaforte” il gran finale dell’epopea”.

Il commissario Montalbano continua con “Riccardino” e “Il cuoco dell’Alcyon”

Luca Zingaretti che presta il volto a Salvo Montalbano da sempre, ha dichiarato:

“In questi vent’anni siamo riusciti a mantenere uno standard molto alto” grazie al fatto che – per ogni adattamento dei romanzi di Andrea Camilleri – c’è sempre stato un grande entusiasmo e una “grande voglia.”

Quindi una bellissima notizia per i fans del Commissario Montalbano che tornerà presto in tv con nuove puntate speciali che segnano la fine definitiva della serie tv tanto fortunata e amata.

Con ogni probabilità i nuovi episodi finali de Il Commissario Montalbano saranno girati nel 2022. Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma una notizia certa c’è: si gireranno due nuovi episodi per dare una degna conclusione alla serie tv.

Un episodio sarà incentrato su “Riccardino” (romanzo scritto da Camilleri nel 2005, rimaneggiato nel 2016 e pubblicato postumo su indicazione dell’autore). E si pensa che il secondo dei due episodi – anticipati da Angelo Russo – potrebbe essere “Il cuoco dell’Alcyon“: romanzo pubblicato da Camilleri pochi mesi prima della sua morte, avvenuta due anni fa, nel luglio del 2019.