Sta per tornare il Collegio 9, il docu-reality diventato un cult tra i più giovani vedrà 18 adolescenti alle prese con l’esame di terza media. Scopriamo insieme chi sono i nuovi professori, i sorveglianti e dove vederlo in streaming.

Il Collegio 9: quando vederlo su RaiPlay

“Il Collegio 9” è pronto a raccontare le storie di giovani adolescenti alle prese con la scuola. Il programma, che è stato presentato in anteprima a Napoli il 21 ottobre durante la 77esima edizione del Prix Italia, sarà disponibile da giovedì 23 ottobre 2025 in streaming su RaiPlay. Si dovrà attendere fine dicembre per vederlo in tv su Rai2.

In totale saranno diciotto i nuovi allievi che si siederanno tra i banchi del ‘Convitto Nazionale Mario Pagano’ di Campobasso, in Molise e dovranno superare l’esame di terza media. Ma cosa vedremo? Ci troveremo catapultati nel 1990, dal crollo del blocco sovietico alla liberazione di Nelson Mandela, fino ai Mondiale di calcio di Italia ‘90. A raccontare le avventure dei prossimi collegiali sarà Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della serie.

Chi sono i professori e i sorveglianti

Paolo Bosisio è stato Preside per otto anni all’Istituto Superiore di Formazione Aziendale e

Professionale e Professore Universitario di Storia del Teatro. Con rigore, eleganza, incarna il preside “d’altri tempi”. Dietro l’aspetto severo, però, si cela uno spirito ironico e una vera passione per l’educazione.

Andrea Maggi, insegnante di italiano ed educazione civica – Insegna alle scuole medie, con qualche incursione anche alle superiori. Si è sempre distinto per il suo approccio rigoroso ma appassionato all’insegnamento. Il suo stile è inconfondibile: giacca, cravatta e toni fermi, ma sempre guidati da una profonda attenzione per i ragazzi.

Maria Rosa Petolicchio. Maria Rosa insegna nella scuola statale dal 2001 ed è attualmente docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Amante della disciplina e della logica matematica, non sopporta la confusione… ma sa come farsi rispettare con uno sguardo.

Alessandro Carnevale, ottiene il diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, seguendo i corsi di scultura e di grafica d’arte ed è insegnante d’arte. Pittore, scrittore e musicista. Ha esposto le sue opere in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Cina.

David Wayne Callahan nasce a Baltimora, in una classica famiglia americana, dove educazione e moralità sono valori imprescindibili. A 16 anni si trasferisce in Italia, Paese che diventa la sua seconda casa. È qui che inizia a insegnare Inglese.

Luca Raina è un insegnante di Geografia e Lettere nella scuola secondaria di primo grado. Appassionato di didattica innovativa, ha fatto della tecnologia uno strumento per coinvolgere i suoi studenti e rendere le lezioni più dinamiche.

Inoltre ci saranno tre nuove professoresse. Si tratta di:

Lucia Bello è un’insegnante di educazione fisica, osteopata e chinesiologa originaria di Mola di Bari. Con una formazione solida nel campo del movimento e della salute, affianca al lavoro in classe e in studio un’attività quotidiana di divulgazione sui social, dove condivide consigli pratici su postura, benessere e prevenzione.

Monica Calcagni è medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia ed insegna educazione sessuale. Si è laureata con lode all’età di 24 anni e oggi gestisce due studi medici: uno a Roma, dove vive, e uno ad Arce (FR), suo paese d’origine.

Giusi Serra insegna musica nella scuola secondaria di primo grado presso il Convitto “M. Pagano”. Pianista, arrangiatrice jazz e compositrice, si è formata con lode al Conservatorio “Perosi” sotto la guida del M° Piero Niro.

Lucia Gravante è la sorvegliante, ha iniziato la sua carriera come maestra alle elementari, per poi diventare professoressa di educazione fisica dopo il diploma ISEF. Ha insegnato in scuole medie e superiori, portando in classe rigore, passione e una forte dose di energia.

Enzo Marcelli è il sorvegliante, si è dedicato in parallelo all’animazione e all’organizzazione di eventi, esperienze che lo hanno reso perfetto per accogliere e interagire con i ragazzi con grande naturalezza. Affabile e dinamico, ha saputo creare un rapporto autentico con gli studenti, conquistando spesso il loro rispetto con empatia e simpatia.