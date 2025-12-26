Il Collegio 9, al via la nuova edizione su Rai2: quando in tv e novità

Dopo il grande successo di ascolti registrato su Raiplay, Il Collegio 9 è pronto a sbarcare in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme chi sono i professori (tra new entry e confermati), i sorveglianti e dove vedere in streaming la nuova stagione.

Il Collegio 9: novità e quando in tv

Prima della messa in onda in tv, Il Collegio 9 è stato caricato dal 23 ottobre in streaming su Raiplay dove ha fatto registrare numeri record. Basti pensare che il totale di tutte le stagioni è stato di 16 milioni e 600 mila spettatori. La prima puntata, con i provini, andrà in onda in tv lunedì 29 dicembre 2025 in prima serata, alle ore 21.30 su Rai2.

Ma quali sono le novità di quest’anno? Si parte dalla voce narrante che sarà quella di Pierluigi Pardo, telecronista di molte partite di Serie A. Entrano nel cast anche tre nuove professoresse: Lucia Bello (insegnante di educazione fisica, osteopata e chinesiologa originaria di Mola di Bari); Monica Calcagni (medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia e tiktoker) e Giusi Serra (insegnante di musica nella scuola secondaria di primo grado presso il Convitto “M. Pagano”).

I diciotto nuovi allievi siederanno tra i banchi del ‘Convitto Nazionale Mario Pagano’ di Campobasso, in Molise e dovranno superare l’esame di terza media. Saranno catapultati negli anni ’90, un periodo segnato da alcuni eventi storici come la caduta del muro di Berlino e i Mondiali di Calcio che si tennero nel nostro paese.

Nuovi professori nella nona stagione

Confematissimo, come preside de Il Collegio, è Paolo Bosisio. Dietro l’aspetto severo, però, si cela uno spirito ironico e una vera passione per l’educazione che lo porta a seguire con attenzione tutti gli alunni.

Accanto a lui troviamo la squadra dei docenti composta da Lucia Bello (educazione fisica); David Wayne Callahan (inglese); Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Giusi Serra (musica); Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze); Luca Raina (storia e geografia); Monica Calcagni (educazione sessuale) e Alessandro Carnevale (arte)

I sorveglianti de Il Collegio 9 sono invece Lucia Gravante ed Enzo Marcelli.