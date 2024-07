Il Collegio 9 non si farà: arriva la conferma dai professori del reality

Il Collegio 9 non si farà. Dopo i bassi ascolti registrati dal programma in onda sulle reti Rai, è giunta la conferma da parte di alcuni professori molto amati da ragazzi e piccolo schermo. Ecco le loro parole.

Il Collegio 9 non si farà: programma cancellato dal palinsesto Rai

Brutte notizie per i fan de Il Collegio. La nona stagione del programma non andrà in onda. A confermarlo, su Instagram, sono stati il professore Andrea Maggi, insegnante di italiano e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze. Proprio quando si iniziava a vociferare di una assenza nel palinsesto Rai, le parole dei due prof hanno tolto ogni speranza.

Il prof di Italiano, presente ne Il Collegio fin dalla prima stagione, ha scritto: “Per me questo è un inizio di luglio un po’ strano, perché per la prima volta dopo nove anni sarà un luglio senza Collegio“. Nel post si legge inoltre: “Devo molto a questo programma, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone straordinarie, con cui ho stretto una bella amicizia e che quest’anno non incontrerò“.

Il prof Maggi conclude poi con un pizzico di positività e speranza: “una fine significa soltanto un nuovo inizio e non può che riempirmi di entusiasmo per i nuovi progetti futuri. Per quello che è stato finora, a chi ho incontrato e a chi mi continua a manifestare affetto e stima, rivolgo un “grazie” di cuore“.

Già a fine maggio, quando si attendeva l’annuncio della data dell’inizio delle riprese de Il Collegio 9, visto che la notizia non arrivava mai, qualcuno aveva chiesto al prof come mai forse il programma non sarebbe andato in onda e lui aveva risposto dicendo: “togli il forse“.

Sempre in questi ultimi giorni anche la prof Petolicchio ha scritto su Instagram: “Dall’edizione numero 2 alla numero 8, con una sola “sabbatica” interruzione. Luglio per me è stato “Il Collegio” di Rai2…Incontri, emozioni, esperienze…Una bella parentesi di vita! In sintesi, una bella storia! Una sola parola oggi. Grazie!“.

Ebbene pare ormai chiaro che il programma sia stato definitivamente cancellato.

Tutta colpa dei bassi ascolti?

Quale sarà la colpa del mancato rinnovo de Il Collegio 9? In primis i bassi ascolti. Le ultime stagioni hanno registrato un grosso calo. Nonostante si sia cercato di modificare alcune cose, oltre alla voce narrante, arrivando a coinvolgere anche Stefano De Martino, pare proprio che il programma abbia perso fascino.

Resta il fatto che il programma sia divenuto un esperimento abbastanza interessante riuscendo a durare per ben 8 edizioni e arrivando a sfornare alcune teen star che ancora oggi spopolano sui social.