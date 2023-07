Il Collegio 8 torna su Rai2 con una nuova edizione. Tante novità, ma anche un gradito ritorno tra i prof. Ecco tutte le anticipazioni della nuova stagione del docu-reality, prodotto da Magnolia-Banijay Italia.

Il collegio 8, edizione 2023: quando inizia?

Tutto pronto per Il Collegio 8, il docu-reality che vede un gruppo di adolescenti del terzo millennio lasciare famiglia, social network e il cellulare per vivere in un collegio indietro nel tempo. L’edizione 2023 del popolare reality vedrà i nuovi allievi catapultati nel 2001. Si tratta di un anno storico che ha cambiato il mondo: dall’attentato alle Torri Gemelle di New York all’avvento del primo iPod firmato Apple fino alla nascita di Wikipedia. Un’edizione che si preannuncia imperdibile con la data di inizio fissata da domenica 26 settembre 2023 in prima serata su Rai2.

L’edizione 2023 è composta da 6 puntate. Non solo, quest’anno il docu-reality cambia location visto che si svolgerà in un nuovo istituto: l’antico Collegio San Francesco di Lodi.

Il collegio 8, cast e novità

Tante le novità de Il Collegio 8 2023. A cominciare dal cambio di giorno di programmazione, visto che il docu-reality andrà in onda la domenica sera e dalla nuova location: dal Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni all’antico Collegio San Francesco di Lodi. Il programma lascia dunque il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni, succedendo al convitto di Celana a Caprino Bergamasco delle prime stagioni.

Ma non finisce qui, visto che per l’edizione 2023 torna anche la figura del bidello e nel nuovo regolamento potrebbe spuntare anche un premio per l’allievo migliore. Si tratta solo di una indiscrezione ancora da confermare, ma si ipotizza possa essere una borsa di studio da assegnare all’allievo/a migliore dell’edizione. Parlando del cast, l’edizione 2023 de Il Collegio segna il ritorno di Maria Rosa Petolicchio. La professoressa di Matematica più famosa ed amata d’Italia torna così protagonista dietro la cattedra. Ancora top – secret il resto del cast di prof e allievi.

Ricordiamo la data di inizio de Il Collegio 8 è fissata per domenica 26 settembre 2023 in prima serata su Rai2.