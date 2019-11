“Il Collegio 4″, il docu-reality di successo di Raidue torna in onda con la sesta ed ultima puntata. Ecco le anticipazioni del gran finale della quarta stagione in onda questa sera, martedì 26 novembre 2019.

Il collegio 4 sesta puntata: martedì 26 novembre 2019

Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.20 appuntamento con la sesta ed ultima puntata de Il Collegio, il reality show di Rai2 che ha catalizzato l’attenzione del pubblico di giovanissimi e non solo. Per il gran finale come sempre tante sorprese ed emozioni con protagonisti gli allievi catapultati negli anni ’80.

L’ultima puntata comincia con il Preside che apre la settimana degli esami con la prima sorpresa: la festa di fine anno sarà in tema horror. Prima di pensare alla festa finale, i collegiali sono però chiamati a studiare per superare a pieni voti le prove scritte ed orali per conseguire il diploma. Non mancheranno momenti di ansia e panico per i giovani alunni alle prese con prove, ma anche momenti di grande emozione con la lezione del Prof. Maggi dedicato al Presidente della Repubblica Sandro Pertini e all’appello fatto alle giovane generazioni.

Il collegio 4, prove d’esame e festa di fine anno

Spazio poi alle lezioni di recupero con gli studenti che cercheranno di aiutarsi improvvisandosi professori per condividere con gli altri colleghi cosa hanno studiato durante le varie settimane, ma possiamo annunciarvi che la Prof. Petolicchio potrà prendersi una piccola rivincita.

Al centro della sesta ed ultima puntata de Il Collegio ampio spazio sarà dedicato alle prove di esami degli alunni; ogni singolo allievo, infatti, dovrà dimostrare di aver studiato, ma non per tutti ci sarà da festeggiare. Non solo, anche i genitori vivranno qualche piccola grande delusione una volta scoperto l’esito della prova d’esame dei propri figli. Per fortuna che alle fine tutti gli alunni, con le rispettive famiglie, potranno divertirsi nella festa di fine anno a tema horror.