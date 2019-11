C’è grande attesa per una nuova puntata de “Il Collegio 4″, il reality show di successo in onda in prime time su Raidue. Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata in onda martedì 19 novembre 2019.

Il collegio 4 quinta puntata: martedì 19 novembre 2019

Martedì 19 novembre 2019 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de Il Collegio, il reality show di Rai2 con protagonisti 20 studenti che si ritrovano a vivere gli anni ’80. Per la precisione la quarta edizione del seguitissimo reality show vede gli allievi catapultati nell’anno 1982.

La quinta puntata si preannuncia davvero importantissima, visto che l’arrivo dell’ispettore scolastico ha creato non pochi problemi al Collegio. Ad inizio puntata, infatti, troveremo il Preside, i professori e tutti gli allievi intenti ad ascoltare il rapporto redatto dall’ispettore Burschi. Il rapporto non incontrerà l’approvazione del Preside che, pur di migliorare la condotta dei collegiali, ricorrerà ad un metodo diverso di insegnamento. Si tratta dell’educazione separata: ossia i 20 allievi per la prima volta saranno suddivisi e seguiranno lezioni separate.

Il collegio 4: lezioni separate per gli alunni

Non solo, durante la puntata i ragazzi durante la lezione di canto dovranno confrontarsi con una hit di Lucio Dalla, mentre le ragazze saranno chiamate ad esercitarsi nell’utilizzo del walkman, oggetto cult degli anni ’80 che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Spazio anche alla lezione di arte con la scoperta della pittura automatica, una forma di espressione artistica davvero particolare.

Ma non finisce qui, visto che la quinta puntata de Il Collegio vedrà il Preside anche alle prese con una delle liti più feroci mai successe all’intero della classe dei collegiali. A seguire gli allievi che partiranno per una gita fuori dalle porte del collegio con tanto di pernottamento; un’esperienza che permetterà loro non solo di cambiare aria, ma anche di entrare in contatto diretto con la natura visto che di sera, durante un falò, si troveranno a parlare a e confrontarsi sul tema della felicità.