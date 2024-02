Arriva su Rai1 la fiction “Il Clandestino” con protagonista l’attore Edoardo Leo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa nuova avvincente serie tv: dalla trama a quando inizia, il cast e dove rivedere le puntate in streaming.

“Il Clandestino” nuova fiction di Rai 1: quando inizia, trama, anticipazioni e cast

Edoardo Leo sarà protagonista de “Il Clandestino”, la nuova fiction in onda su Rai 1. Stando alle anticipazioni, la trama racconta la storia di Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua amata.

Rai 1 trasmetterà questa nuova fiction a partire da lunedì 8 aprile 2024 per ben sei puntate. Si tratta di una co-produzione Rai Fiction e Italian International Film con alla regia Rolando Ravello, mentre la sceneggiatura è firmata da Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini.

Trama fiction “Il Clandestino”

Trasferitosi a Milano, di Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore per la perdita della sua amata con l’alcool. Ad un certo punto, il muro che Luca ha alzato tra sé stesso e la vita comincia a sgretolarsi.

A rivoluzionare nuovamente la sua vita è l’incontro con Palitha, un cingalese furbo e intraprendente oltre che sopra le righe, che lo convince a mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa e inizia a farsi conoscere come Il Clandestino. Travaglia, forte del suo fiuto investigativo, ritrova a poco a poco il suo posto nel mondo, mettendosi al servizio degli “ultimi”, lasciti da parte, e dei “primi”, che per la loro posizione non possono rischiare di essere visti. Trattandosi di una fiction Rai, le puntate saranno visibili sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Il cast, gli attori e i personaggi interpretati

Il cast della fiction “Il Clandestino” è guidato da Edoardo Leo nel ruolo di Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo. Al suo fianco, troviamo: Hassani Shapi (è Palitha), Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa.