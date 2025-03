Il cinema Metropolitan di Napoli è pronto a riaprire le sue porte. Sarà Circuito Cinema a riportare in vita il celebre multisala di via Chiaia, con una programmazione ricca, un calendario pieno di eventi, e restyling in tempi record. È tutto pronto per accogliere nuovamente gli spettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il cinema Metropolitan riapre: quando e prossimi eventi

Nelle prime due settimane di programmazione, il Metropolitan celebrerà la sua rinascita con un biglietto promozionale di 5 euro e una serie di eventi speciali. Tra questi, interventi di star internazionali e artisti italiani, pronti a dare il loro contributo per il grande ritorno del cinema in città.

Il primo appuntamento previsto è il 20 marzo, con un evento speciale ad inviti del film Il Treno dei bambini di Cristina Comencini. Saranno presenti la scrittrice Viola Ardone e l’attrice protagonista Barbara Ronchi. Tra gli invitati della Film Commission Regione Campania, che ha patrocinato il film, ci sarà anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Sabato 22 marzo invece ci saranno i registi e sceneggiatori Manetti Bros che presenteranno US Palmese, commedia con Blaise Alfonso e Rocco Papaleo.

Mercoledì 26 marzo è la volta di La casa degli sguardi, di e con Luca Zingaretti, che sarà presentato in anteprima. Il film, molto apprezzato alla precedente edizione della Festa del Cinema di Roma, è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

Venerdì 28 marzo un altro evento speciale. Ci sarà infatti l’anteprima nazionale di Pino, documentario di Francesco Lettieri su Pino Daniele. Un evento che vede coinvolti, oltre al regista Francesco Lettieri, Alex Daniele, figlio dello storico cantautore napoletano, e altri personaggi presenti nel film e legati a Pino Daniele. È inoltre previsto anche un vernissage che coinvolge l’intera struttura.

Il 29 marzo è invece dedicato a Queer, attesissimo film di Luca Guadagnino. In questa occasione, gli spettatori potranno vedere in collegamento Luca Guadagnino e Daniel Craig, interprete del film.

Martedì 1 aprile si collegherà con il Metropolitan David Cronenberg, regista cult e icona del cinema visionario, per presentare in anteprima The Shrouds, film presentato al Festival di Cannes e che vede protagonisti Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce.

Il primo giro di eventi si conclude il 3 aprile con l’attore e regista Valerio Mastandrea, che sarà presente in sala per Nonostante. Presentato in anteprima come film di apertura della sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia, il film è un racconto emozionante dedicato alla memoria di suo padre.